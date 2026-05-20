هاشمی: مدیران در جذب اعتبارات ملی عملکرد جهادی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان جنوبی با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر بازار و جلب رضایت مردم اظهار کرد: همه دستگاهها باید برای افزایش رضایتمندی عمومی پای کار باشند و نظارتها با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران استان افزود: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی مدیران، میزان جذب اعتبارات ملی است و خوشبختانه در سال گذشته با همت مدیران و همراهی دستگاههای نظارتی، برای نخستین بار در ۲۱ سال گذشته، اعتبارات استان پیش از پایان سال مالی به طور کامل جذب شد.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع ۵۵ دستگاه اجرایی استان، ۳۴ دستگاه موفق به جذب اعتبارات ملی شدهاند که برخی از آنها فراتر از سقف تعیین شده عمل کردهاند.
هاشمی با بیان اینکه برخی دستگاهها عملکرد قابل تقدیری در جذب منابع داشتهاند، گفت: راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی، حوزه حملونقل و شرکت آب منطقهای از جمله دستگاههایی هستند که چندین برابر اعتبارات استانی، منابع ملی جذب کردهاند و این نشان میدهد پیگیری و تلاش مستمر نتیجهبخش است.
وی ادامه داد: در مقابل، مدیرانی که طی ماههای گذشته هنوز نتوانستهاند منابع ملی جذب کنند باید پاسخگو باشند و فرصت باقیمانده تا پایان شهریورماه را برای جبران این عقبماندگی مغتنم بدانند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت اعتبارات تملک داراییها افزود: تنها حدود ۱۵ درصد اعتبارات در اختیار استانهاست و بخش عمده منابع در وزارتخانهها قرار دارد، بنابراین مدیران باید با رایزنی و پیگیری مستمر سهم بیشتری از اعتبارات ملی را به استان اختصاص دهند.
هاشمی همچنین با تأکید بر پرداخت مطالبات بازنشستگان اظهار کرد: اولویت دستگاهها باید تسویه مطالبات بازنشستگان باشد چرا که بسیاری از این افراد سالها در انتظار دریافت حقوق و پاداش پایان خدمت خود هستند.
وی گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان باعث کاهش ارزش این مطالبات شده و باید با نگاه ویژه این موضوع تعیین تکلیف شود.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه بر تحقق کامل درآمدهای استانی، جذب حداکثری منابع ملی و تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران تأکید کرد و افزود: نباید پیمانکاران استان در برابر خانوادههای خود شرمنده باشند و تلاش میکنیم مطالبات آنها در سریعترین زمان ممکن پرداخت شود.
هاشمی با اشاره به پروژه راهآهن و بندر خشک خراسان جنوبی نیز گفت: این طرحها از پروژههای مهم و راهبردی استان است که با تأکید رئیسجمهور در حال پیگیری بوده و زمینه تحول اقتصادی استان را فراهم خواهد کرد.
وی همچنین جذب سرمایهگذار خارجی را از دیگر اولویتهای استان دانست و تصریح کرد: برخی استانها از ظرفیت سرمایهگذاری خارجی به خوبی استفاده کردهاند و خراسان جنوبی نیز باید از این فرصت برای توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی بهره بگیرد.
استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس، دستگاههای نظارتی و مدیران اجرایی استان گفت: امروز زمان کار و خدمت برای مردم است و هر فردی که بتواند گرهای از مشکلات مردم باز کند، در مسیر توسعه استان نقشآفرین خواهد بود.
