به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، مراسم رونمایی از کتاب صوتی «آن ناگهان» با محوریت تداوم تاریخی فرهنگ عاشورا، پیوند آن با اندیشه مهدویت و نقش جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای در بازتولید و گسترش شعر آئینی امروز ۳۰ اردیبهشت ماه در سالن جلسات ساختمان شهدای رادیوی معاونت صدا برگزار شد.

در این آئین احمد پهلوانیان معاون صدا، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما، مهدی شاملو مدیر ایران‌صدا، محمدرضا سنگری نویسنده کتاب «آن ناگهان»، عبدالحسین فرهنگ، افشین اعلا شاعر و اهالی رسانه حضور داشتند و سارا عشقی نیا گوینده رادیو اجرای این برنامه را برعهده داشت.

در این کتاب صوتی، جمعی از گویندگان و هنرمندان رادیو به روایت متن پرداخته‌اند که از جمله آنان می‌توان به علی همت مومیوند، رویا فلاحی، سودابه آقاجانیان، نسرین اسنجانی، یاسر دعاگو، محمد نصرآبادی، آرمان ضیایی‌مهر، حسین قاسمی، ابوالفضل اسفندی و مسعود اسفینی اشاره کرد.

مهدی شاملو مدیر ایران صدا درباره روند تولید این اثر عنوان کرد: ایران‌صدا طی حدود ۱۶ سال فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه تولید کتاب گویا، نزدیک به ۹ هزار عنوان کتاب را منتشر کرده است.

وی اضافه کرد: مجموعه «آن ناگهان» در بیش از ۴۰۰ دقیقه و با همکاری بیش از ۱۰ نفر از هنرمندان و گویندگان رادیو تولید شده است. به دلیل ویژگی‌های ادبی و محتوایی متن، اجرای آن نیازمند دقت، حساسیت و توجه ویژه به ظرایف نوشتار بود.

حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما در سخنانی بیان کرد: حوزه نخست فعالیت محمدرضا سنگری عاشورا پژوهی است که آثار متعدد و ارزشمندی در این زمینه دارد؛ از جمله کتاب‌ها و پژوهش‌های مربوط به توضیح و تبیین عاشورا.

وی افزود: دومین حوزه فعالیت او ادبیات معاصر، سپس ادبیات عرب و بعد از آنها شعر و ادبیات کودک و نوجوان و فعالیت‌های مطبوعاتی است.

محمدرضا سنگری نیز در این آئین عنوان کرد: سال‌هاست در حوزه کربلا فعالیت می‌کنم. گاهی در آغاز هر سال از خود می‌پرسم در سال آینده چه باید کرد؛ اما هرچه پیش می‌رود، می‌بینم کربلا خود یک جریان زنده، پویا و پایان‌ناپذیر است. کربلا همانند قرآن، ظاهر و باطنی دارد؛ ظاهر آن روشن و زیباست، اما باطن آن لایه‌های عمیق‌تری دارد که هرچه در آن سیر کنیم، معارف تازه‌تری آشکار می‌شود.

در پایان این مراسم، از نویسنده کتاب، راویان و تولیدکنندگان کتاب صوتی «آن ناگهان» با حضور معاون صدا، مدیر ایران‌صدا و مدیرکل روابط عمومی صداوسیما قدردانی به عمل آمد.