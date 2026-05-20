به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاهآباد، روز چهارشنبه در جلسه کارگروه آرد و نان استان، بر نظارت ویژه بر نحوه توزیع و سهمیهبندی سبوس و سامانه حملونقل آرد خبازیها تأکید کرد.
استفاده از نرمافزارهای کاربردی و تقویت نظارتهای میدانی
وی اظهار داشت: با توجه به اقدامات کارشناسی و علمی در خصوص نظارتهای هوشمند و استفاده از نرمافزارهای کاربردی در این حوزه و تقویت نظارتهای میدانی توسط دستگاههای متولی، شاهد کاهش میزان تخلفات و مصرف بهینه محصول استراتژیک آرد و نان استان خواهیم بود.
برخورد قاطع و قانونی با متخلفان احتمالی در زنجیره تأمین، تولید و توزیع آرد
معاون اقتصادی استاندار لرستان ضمن قدردانی از هماهنگی و همکاری اعضای کارگروه و دستگاههای نظارتی و امنیتی در خصوص رصد و پایش موضوعات مرتبط، به برخورد قاطع و قانونی توسط نهادهای نظارتی و ضابطین قضایی با متخلفان احتمالی در زنجیره تأمین، تولید و توزیع آرد با وجود سامانههای الکترونیکی هوشمند و دقیق، خبر داد.
وی با تأکید بر نظارت ویژه بر توزیع سبوس و سامانه حملونقل آرد خبازیها با استفاده از برنامههای الکترونیکی هوشمند، از عزم جدی کارگروه آرد و نان استان برای کاهش تخلفات و مصرف بهینه آرد و نان خبر داد.
