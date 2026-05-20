به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه فناوری‌های پیشرفته در تولید محصولات باغی، تولید نهال کشت بافتی موز رقم جی‌ناین با موفقیت توسط پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری صورت گرفت. بررسی رشد و یکنواختی این نهال‌ها در شرایط گلخانه‌ای نشان‌دهنده عملکرد مناسب آن‌ها بوده که گامی مهم در جهت تأمین نهال‌های سالم، یکنواخت و عاری از بیماری برای باغداران به شمار می‌رود.

علی بروجردنیا در گفتگویی در این زمینه اظهار کرد: استفاده از نهال‌های کشت بافتی علاوه بر کاهش خطر انتقال آفات و بیماری‌ها، موجب یکنواختی در رشد، تسهیل مدیریت گلخانه و افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی افزود: موفقیت این نهال‌ها در گلخانه می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای توسعه کشت تجاری موز رقم جی‌ناین در مناطق مستعد کشور فراهم کند.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده تصریح کرد: رقم جی‌ناین یکی از ارقام پرطرفدار موز در دنیا است که به دلیل عملکرد بالا، کیفیت مناسب میوه، رشد یکنواخت و بازارپسندی مطلوب مورد توجه تولیدکنندگان قرار دارد.

بروجردنیا بیان کرد: استفاده از روش کشت بافت در تکثیر این رقم، این امکان را فراهم کرده است که نهال‌هایی با کیفیت ژنتیکی ثابت و سلامت بالا در مقیاس انبوه تولید شوند.