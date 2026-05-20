۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

تولید موفق نهال موز رقم «جی‌ناین» در خوزستان محقق شد

اهواز - عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری گفت: تولید نهال کشت بافتی موز رقم «جی‌ناین» با هدف توسعه کشاورزی نوین و تأمین نهال‌های سالم با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه فناوری‌های پیشرفته در تولید محصولات باغی، تولید نهال کشت بافتی موز رقم جی‌ناین با موفقیت توسط پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری صورت گرفت. بررسی رشد و یکنواختی این نهال‌ها در شرایط گلخانه‌ای نشان‌دهنده عملکرد مناسب آن‌ها بوده که گامی مهم در جهت تأمین نهال‌های سالم، یکنواخت و عاری از بیماری برای باغداران به شمار می‌رود.

علی بروجردنیا در گفتگویی در این زمینه اظهار کرد: استفاده از نهال‌های کشت بافتی علاوه بر کاهش خطر انتقال آفات و بیماری‌ها، موجب یکنواختی در رشد، تسهیل مدیریت گلخانه و افزایش بهره‌وری می‌شود.

وی افزود: موفقیت این نهال‌ها در گلخانه می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای توسعه کشت تجاری موز رقم جی‌ناین در مناطق مستعد کشور فراهم کند.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده تصریح کرد: رقم جی‌ناین یکی از ارقام پرطرفدار موز در دنیا است که به دلیل عملکرد بالا، کیفیت مناسب میوه، رشد یکنواخت و بازارپسندی مطلوب مورد توجه تولیدکنندگان قرار دارد.

بروجردنیا بیان کرد: استفاده از روش کشت بافت در تکثیر این رقم، این امکان را فراهم کرده است که نهال‌هایی با کیفیت ژنتیکی ثابت و سلامت بالا در مقیاس انبوه تولید شوند.

