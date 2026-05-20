صیادی: دامپزشکی حلقه اصلی در زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه مدیرکل دامپزشکی استان لرستان، نماینده ولیفقیه در این ادارهکل و جمعی از معاونین، با نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان دیدار و گفتوگو کردند.
دامپزشکی؛ بازوی توانمند و حلقه اصلی در زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی
نامدار صیادی با تأکید بر جایگاه استراتژیک دامپروری در اقتصاد استان اظهار داشت: دامپزشکی بازوی توانمند و حلقه اصلی در زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی است.
وی ادامه داد: سلامت جامعه در گرو سلامت محصولات پروتئینی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ما در سازمان جهاد کشاورزی آمادگی داریم تا تمامی ظرفیتهای خود را برای حمایت از طرحهای پیشگیرانه دامپزشکی، بهویژه در مناطق روستایی و عشایری بهکار بگیریم تا امنیت غذایی مردم استان تضمین شود.
چالشهای تولید دامی با هماهنگی و همافزایی جهاد کشاورزی قابل پیشگیری است
مدیرکل دامپزشکی استان لرستان، در ادامه این دیدار افزود: بسیاری از چالشهای حوزه تولید دامی با هماهنگی و همافزایی جهاد کشاورزی قابل پیشگیری است.
شفیعیان گفت: برنامههای ویژهای برای کنترل بیماریهای واگیر دامی و نظارتهای بهداشتی در کشتارگاهها در دستور کار داریم که تحقق موفقیتآمیز آنها نیازمند نگاه حمایتی سازمان جهاد کشاورزی در تخصیص اعتبارات و تسهیلگری در اجرای برنامههای آموزشی برای بهرهبرداران است.
