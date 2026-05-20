ترکیب جوانی و تجربه نقطه قوت استقلال تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران شاهینطبع، سرمربی تیم بسکتبال استقلال تهران، شامگاه امروز چهارشنبه، پس از برد در مقابل تیم نفت آبادان، در نشست خبری، با اشاره به شروع نهچندان خوب تیمش در کوارتر نخست، اظهار کرد: به دلیل تعطیلی طولانیمدت مسابقات و شرایطی که کشور پشت سر گذاشت، از فضای رقابتی دور بودیم و طبیعی بود که در ابتدای بازی ناهماهنگیهایی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با آغاز دوباره رقابتهای بسکتبال، حس خوبی در جامعه ورزش ایجاد شده است. ما پیش از این مسابقه هیچ دیدار تدارکاتی برگزار نکرده بودیم و این بازی نخستین مسابقه رسمی تیم پس از تعطیلیها محسوب میشد.
سرمربی استقلال تهران درباره بازگشت فعالیت بسکتبال در باشگاه استقلال نیز گفت: مدیریت باشگاه، بهویژه آقای تاجرنیا و همکارانشان، تلاش زیادی برای اضافه شدن چند رشته ورزشی به مجموعه استقلال انجام دادند و اتفاقات مثبتی نیز در فصل گذشته رقم خورد. هرچند برخی مسائل باعث توقف فعالیتها شد، اما بازگشت دوباره بسکتبال به استقلال اتفاق بسیار خوبی است.
شاهینطبع در ارزیابی فنی از تیمش و حریف آبادانی اظهار داشت: تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه است. بازیکنان باتجربه، شرایط حساس مسابقات را به خوبی میشناسند و در کنار جوانان میتوانند به تیم کمک کنند. تیم آبادان هم تیم بسیار خوبی است و با توجه به اینکه در این تورنمنت چند بار دیگر مقابل هم قرار میگیریم، فکر میکنم فاصله دو تیم بسیار نزدیک باشد.
وی همچنین از میزبانی استان البرز در این رقابتها تقدیر کرد و گفت: سالها بود چنین فعالیتهایی در استان البرز کمتر دیده میشد، اما اکنون با اقداماتی که در حوزه زیرساختها و ردههای سنی انجام شده، شرایط بسیار خوبی فراهم آمده است. میزبانی مسابقات نیز به شکل ویژه و مطلوبی برگزار شد و جا دارد از هیئت بسکتبال البرز تشکر کنم.
سرمربی استقلال در پایان با اشاره به ظرفیتهای بسکتبال استان البرز خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت بالایی در بسکتبال دارد، اما برای رسیدن به جایگاه مطلوب نیازمند برنامهریزی و کار بیشتری است.
