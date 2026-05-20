۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

برگزاری محفل راهیان نور و یادواره شهدای محله کوی آبشاران خرم‌آباد

خرم‌آباد- محفل راهیان نور، یادواره شهدا و زیارت محل شهادت شهدای گرانقدر محله کوی آبشاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل راهیان نور، یادواره شهدا و زیارت محل شهادت شهدای گرانقدر محله کوی آبشاران، با حضور حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مردم ولایت‌مدار خرم‌آباد، در محل شهادت شهدای این محله برگزار شد.

این مراسم روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، ساعت ۱۷:۰۰ در شصت‌متری کوی آبشاران، انتهای آبشار ۲۳، نبش لاله‌زار ۲ (محل حادثه) برگزار شد.

عموم مردم ولایتمدار و خانواده‌های معظم شهدا با حضور گسترده خود، یاد و خاطره شهدای گرانقدر این محله را گرامی داشتند.

کاروان خودرویی این مراسم از ساعت ۱۶:۱۵ از میدان کیو به سمت محل شهادت حرکت کرد.

علاقه‌مندان با حضور در این کاروان، در این مراسم معنوی شرکت کردند.

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد بود.

وی در سخنان خود به تبیین جایگاه شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت.

این مراسم توسط اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران خرم‌آباد و مجموعه فرهنگی میثاق با شهدا برگزار شد.

کد مطلب 6836367

