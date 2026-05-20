۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

فاطمه مقصودی: برخی واحدهای تولیدی بروجرد نیروهای خود را بازگرداندند

بروجرد- نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی از واحدهای تولیدی که پیش از این تعدیل نیرو داشتند، توانسته‌اند نیروهای خود را بازگردانند.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار لرستان، از پیگیری‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید در شهرستان بروجرد سخن گفت.

مقصودی اظهار داشت: از استاندار و تیم همراه وی که هم اشراف کامل بر مسائل دارند و هم درصدد مدیریت مشکلات هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

محور گفتگوها؛ تسهیلات و اعتبارات شهرستان بروجرد و مسائل کشاورزی

نماینده مردم بروجرد و اشترینان با اشاره به محوریت گفت‌وگوهای این نشست، ادامه داد: امروز خدمت استاندار، معاون اقتصادی و مدیران مربوطه رسیدیم و محور اصلی صحبت‌ها، تسهیلات و اعتبارات شهرستان بروجرد در زمینه‌های مختلف و همچنین مسائل کشاورزی بود.

مقصودی با بیان اینکه کشور عزیزمان در شرایط جنگی به سر می‌برد، افزود: طبیعی است که مشکلات و مسائل اجتناب‌ناپذیری پیش می‌آید، اما باید مدیریت شود.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان با تأکید بر نقش نظارتی و پیگیری‌های خود، گفت: ما به عنوان نماینده، هم نظارت می‌کنیم، هم مسائل را پیگیری می‌نماییم و هم پیگیری‌های تخصصی را دنبال می‌کنیم.

حمایت از واحدهای صنعتی بروجرد با اعتبارات سفر رئیس‌جمهور

مقصودی گفت: واحدهای صنعتی خوبی در شهرستان بروجرد وجود دارد که نیازمند حمایت‌های ویژه است.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، خاطرنشان کرد: در سفر رئیس جمهوری، اعتبارات خوبی به این واحدها تعلق گرفت که ان‌شاءالله با پیگیری‌های انجام‌شده، پرونده آنها تشکیل شود و شاهد بهبود وضعیت اشتغال و تولید در شهرستان بروجرد باشیم.

بازگشت نیروهای واحدهای تولیدی و ظرفیت‌های لرستان

مقصودی ادامه داد: خوشبختانه بعضی از واحدهای تولیدی که پیش از این تعدیل نیرو داشتند، توانسته‌اند نیروهای خود را بازگردانند و با تأمین مواد اولیه، چرخ اقتصاد نه‌تنها متوقف نشده، بلکه با قوت بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان با اشاره به ظرفیت‌های لرستان تصریح کرد: استان لرستان از موقعیت استراتژیک بسیار خوبی برخوردار است، مسیر ترانزیتی مهمی دارد و از همه مهمتر، مردم ولایتمدار این استان همواره پای کار انقلاب بوده‌اند و خواهند بود. ما مسئولان نیز گام به گام برای رفع مشکلات تلاش می‌کنیم.

