فاطمه مقصودی: برخی واحدهای تولیدی بروجرد نیروهای خود را بازگرداندند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مقصودی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با استاندار لرستان، از پیگیریهای انجامشده برای بهبود وضعیت اشتغال و تولید در شهرستان بروجرد سخن گفت.
مقصودی اظهار داشت: از استاندار و تیم همراه وی که هم اشراف کامل بر مسائل دارند و هم درصدد مدیریت مشکلات هستند، صمیمانه تشکر میکنم.
محور گفتگوها؛ تسهیلات و اعتبارات شهرستان بروجرد و مسائل کشاورزی
نماینده مردم بروجرد و اشترینان با اشاره به محوریت گفتوگوهای این نشست، ادامه داد: امروز خدمت استاندار، معاون اقتصادی و مدیران مربوطه رسیدیم و محور اصلی صحبتها، تسهیلات و اعتبارات شهرستان بروجرد در زمینههای مختلف و همچنین مسائل کشاورزی بود.
مقصودی با بیان اینکه کشور عزیزمان در شرایط جنگی به سر میبرد، افزود: طبیعی است که مشکلات و مسائل اجتنابناپذیری پیش میآید، اما باید مدیریت شود.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان با تأکید بر نقش نظارتی و پیگیریهای خود، گفت: ما به عنوان نماینده، هم نظارت میکنیم، هم مسائل را پیگیری مینماییم و هم پیگیریهای تخصصی را دنبال میکنیم.
حمایت از واحدهای صنعتی بروجرد با اعتبارات سفر رئیسجمهور
مقصودی گفت: واحدهای صنعتی خوبی در شهرستان بروجرد وجود دارد که نیازمند حمایتهای ویژه است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان، خاطرنشان کرد: در سفر رئیس جمهوری، اعتبارات خوبی به این واحدها تعلق گرفت که انشاءالله با پیگیریهای انجامشده، پرونده آنها تشکیل شود و شاهد بهبود وضعیت اشتغال و تولید در شهرستان بروجرد باشیم.
بازگشت نیروهای واحدهای تولیدی و ظرفیتهای لرستان
مقصودی ادامه داد: خوشبختانه بعضی از واحدهای تولیدی که پیش از این تعدیل نیرو داشتند، توانستهاند نیروهای خود را بازگردانند و با تأمین مواد اولیه، چرخ اقتصاد نهتنها متوقف نشده، بلکه با قوت بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان با اشاره به ظرفیتهای لرستان تصریح کرد: استان لرستان از موقعیت استراتژیک بسیار خوبی برخوردار است، مسیر ترانزیتی مهمی دارد و از همه مهمتر، مردم ولایتمدار این استان همواره پای کار انقلاب بودهاند و خواهند بود. ما مسئولان نیز گام به گام برای رفع مشکلات تلاش میکنیم.
