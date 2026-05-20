به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت چهارشنبه شب(30 اردیبهشت)، با اعلام جزئیات آماری فعالیت مراکز درمانی مستقر در سرزمین وحی، تاکید کرد که تیم مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در مکه و مدینه با تمام توان در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

جنگجو با اشاره به مجموع خدمات درمانی ارائه شده از آغاز عملیات حج تاکنون گفت: کادر مرکز پزشکی تا امروز بیش از ۷۳ هزار و ۵۰۰ خدمت درمانی و بهداشتی به زائران در مکه و مدینه ارائه داده است.

وی در تشریح این آمار افزود: از این تعداد، ۲۹ هزار و ۷۴۸ ویزیت عمومی و ۶ هزار و ۳۳۶ ویزیت تخصصی انجام شده است. همچنین خدمات پرستاری از جمله تزریقات، سرم‌تراپی، پانسمان و پایش فشار خون و قند بیماران به ۸ هزار و ۷۰۱ مورد رسیده است.

وضعیت بیماران بستری‌

این مسئول مرکز پزشکی حج در خصوص حجاجی که نیازمند خدمات پیشرفته‌تر بودند توضیح داد: از آغاز عملیات، ۱۲۶ نفر به بیمارستان‌های عربستان ارجاع داده شدند که در حال حاضر تنها ۹ زائر تحت بستری و درمان هستند.

وی تأکید کرد: بیماری‌های قلبی-عروقی و عفونت‌های ریوی، مهم‌ترین موارد بستری زائران را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش مراجعات در مکه و شایع‌ترین بیماری‌ها

جنگجو با اشاره به اینکه مراجعات درمانی در مکه به دلیل افزایش تعداد زائران روند رو به رشدی دارد، گفت: از ساعت 20 شب گذشته تا الان یعنی ظرف 24 ساعت گذشته، بیش از ۳ هزار مورد مراجعه به ۵ درمانگاه و مرکز پلی‌کلینیک مستقر در مکه داشته‌ایم.

وی در جمع‌بندی وضعیت بیماری‌ها افزود: شایع‌ترین مشکلاتی که زائران با آن روبرو هستند، دردهای عضلانی-اسکلتی، عفونت‌های ریوی و مشکلات قلبی-عروقی است.

تامین دارو و آمار فوتی‌ها

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج با اشاره به به وجود ذخایر دارویی کافی گفت: در مجموع ۲۱ هزار و ۶۸۴ نسخه دارویی تاکنون برای زائران تنظیم شده و دارو به اندازه کافی در اختیار بیماران قرار گرفته است.

وی افزود: تعداد فوتی‌ها از آغاز عملیات تاکنون نیز۳ نفر است که دو نفر از آنان در مکه و یک نفر در مدینه دار فانی را وداع گفتند.