۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

گردشگری کشور در پساجنگ با تصویر ایران جدید جهانی می‌شود

اصفهان- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: ایران در دوره پساجنگ با تصویر تازه‌ای به جهان معرفی می‌شود و موجی از گردشگران خارجی برای شناخت این ایران جدید وارد کشور خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در شورای اداری شهرستان مبارکه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان اظهار کرد: همه ما در ایران زمین مدیون خون شهدا هستیم و تا زمانی که این نظام، این انقلاب و این سرزمین پابرجاست، این دین تاریخی بر گردن همه ما باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا افزود: اگر امروز در ایران احساس امنیت، غرور و سربلندی می‌کنیم به دلیل فداکاری کسانی است که جان خود را برای بقا و عزت این سرزمین تقدیم کردند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارهای خارجی اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی نظام اسلامی را سرنگون کنند اما ملت ایران با مقاومت خود این محاسبات را برهم زد و دشمن را در باتلاقی که خود ساخته بود گرفتار کرد.

وی با بیان اینکه تصویر ایران در نگاه مقامات جهان تغییر کرده است، ادامه داد: در دیدارهای اخیر دیپلماتیک اذعان شده که قدرت ملی و پشتوانه مردمی ایران دست‌کم گرفته شده بود و امروز ادبیات و رویکرد بسیاری از کشورها نسبت به ایران تغییر کرده است.

صالحی امیری با اشاره به همبستگی اجتماعی شکل گرفته در کشور گفت: جامعه ایران در مدت کوتاهی از یک شکاف اجتماعی به سمت همبستگی، وفاق و انسجام حرکت کرده و این تحول اجتماعی دستاوردی مهم برای کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم تلاش می‌کند، اظهار کرد: دولت با بسیج همه ظرفیت‌ها و منابع تلاش دارد نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و در عین حال از مردم عزیز به دلیل برخی کاستی‌ها و مشکلات عذرخواهی می‌کنیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شهرستان مبارکه گفت: این شهرستان دارای هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی ارزشمندی است و شناسایی ۳۰۰ اثر تاریخی و ثبت ملی ۶۵ اثر نشان‌دهنده جایگاه مهم آن در میراث فرهنگی کشور است.

وی افزود: مبارکه شهری دارای تاریخ، فرهنگ، شعر و ادب و همچنین هنرمندان و نخبگان فراوان است و این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری و فرهنگی در منطقه باشد.

صالحی امیری همچنین بر ضرورت تقویت آگاهی نسل جوان نسبت به هویت تاریخی و شرایط کنونی کشور تأکید کرد و اظهار کرد: باید به نسل جوان در مدارس و دانشگاه‌ها آموزش داده شود که در چه مقطع تاریخی و در چه جغرافیایی زندگی می‌کنند؛ جغرافیایی که در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به نقش مردم مبارکه در دفاع از کشور افزود: مردم این شهرستان با تقدیم ۶۰۰ شهید به انقلاب اسلامی، نقش بزرگی در دفاع از کشور ایفا کرده‌اند و این افتخار تاریخی باید همواره مورد توجه و تکریم قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه گردشگری کشور اظهار کرد: در دوره پساجنگ با ایران جدیدی مواجه خواهیم شد و جهان برای شناخت این ایران جدید به کشور سفر خواهد کرد.

وی افزود: در همین راستا توسعه گردشگری جنوب کشور در دستور کار قرار گرفته و مسیرهای جدید گردشگری در مکران، هرمزگان، خلیج فارس، بوشهر و خوزستان فعال خواهد شد تا ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این مناطق به جهان معرفی شود.

صالحی امیری تأکید کرد: جهان می‌خواهد بداند این جغرافیا کجاست و چه مردمی در این سرزمین با مقاومت خود توانستند دشمنان را ناکام بگذارند و همین موضوع می‌تواند زمینه شکل‌گیری موج جدید گردشگری در ایران باشد.

در پایان این نشست دو تفاهم نامه گردشگری صنعتی و هوشمند در شهرستان مبارکه امضا شد و همچنین از نشان مقاومت و ایثار شهرستان مبارکه رونمایی شد.

