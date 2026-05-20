به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم قم با تجلیل از حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنههای مختلف کشور اظهار کرد: ملت ایران در روزهای اخیر صحنهای کمنظیر از انسجام، همبستگی و ایستادگی را خلق کردند و این حضور گسترده، بازتابی از روح مقاومت و اقتدار ملی بود که در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفت.
وی افزود: آنچه امروز در سراسر کشور رقم خورده، جلوهای از بیداری ملت ایران و نمایش اراده مردمی در دفاع از آرمانها و ارزشهای اسلامی و ملی است و حضوری که موجب شد جهان در برابر عظمت و اقتدار ایران اسلامی سر تعظیم فرود آورد.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اهمیت این حضور مردمی بیان کرد: اجتماعات گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور در وزارت میراث فرهنگی به عنوان بزرگترین زنجیره انسانی ثبت ملی شده است تا این حماسه مردمی در حافظه تاریخی کشور ماندگار شود.
دارابی ادامه داد: دشمنان و متجاوزان گمان میکردند با تعرض به میهن اسلامی میتوانند ملت ایران را دچار تزلزل کنند، اما مردم با حضوری آگاهانه و متحد، در برابر دشمنان ایستادند و درس مقاومت، پایداری و پیروزی را به جهانیان آموختند.
وی با تقدیر از مردم حاضر در این مراسم گفت: این حضور پرشور و آگاهانه، سرمایهای ارزشمند برای کشور و نشانهای روشن از وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی است و بدون تردید در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد.
قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با درود به روح شهیدان اظهار کرد: به روح بلند همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر به ویژه فرمانده و پیشوای شهید، درود و رحمت الهی میفرستیم و از خداوند متعال برای ملت ایران عزت، سلامتی و سربلندی مسئلت داریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران در بزنگاههای حساس تاریخی همواره با بصیرت و آگاهی در صحنه حضور داشتهاند و امروز نیز با وحدت و انسجام مثالزدنی، پیام اقتدار و مقاومت را به دنیا مخابره کردند.
قم- قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ثبت ملی اجتماعات گسترده مردمی در سراسر کشور به عنوان بزرگترین زنجیره انسانی خبر داد.
