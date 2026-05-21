محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مشاهده ارزشمند در جریان گشت‌زنی منظم و پایش میدانی منطقه حفاظت‌شده سبزکوه توسط محیط‌بان پرتلاش این منطقه، ملک‌آرا خلیل طهماسبی، انجام شد.

وی گفت: ثبت مشاهده پرنده هما بار دیگر اهمیت زیستگاهی منطقه حفاظت‌شده سبزکوه برای گونه‌های در معرض خطر و کمیاب را نشان می‌دهد.

کریمی افزود: پرنده هما به دلیل نقش اکولوژیکی منحصربه‌فرد خود در پاکسازی طبیعت و نیز اهمیت فرهنگی و نمادین آن، از گونه‌های ارزشمند حیات وحش به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق کشور کمتر مشاهده شده است.

وی بیان کرد: کارشناسان اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره‌کل پس از بررسی و تأیید این مشاهده، اعلام کردند که ثبت این گونه ارزشمند نشان‌دهنده تعادل اکوسیستم منطقه و اثربخشی برنامه‌های حفاظتی در این زیستگاه است.