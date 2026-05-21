توزیع شبانه نهال مثمر در میدان امام حسین(ع) ساری

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانع با حضور در موکب «متوسلین به امام زمان(عج)» در میدان امام حسین(ع) مرکز استان، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، اقدام به توزیع و اهدای نهال‌های مثمر در میان شهروندان حاضر در اجتماعات شبانه کرد.

باقری جامخانه در این برنامه که با همراهی معاونان امور جنگل، حفاظت و امور اراضی، روسای حراست و روابط‌عمومی، فرمانده یگان حفاظت و جمعی از کارکنان منابع طبیعی شهرستان ساری برگزار شد، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، پای میز خدمت مردمی حاضر شد و به درخواست‌ها و مطالبات آن‌ها در حوزه منابع طبیعی رسیدگی کرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری هدف از این حضور میدانی را تکریم ارباب‌رعوج، پاسخگویی بی‌واسطه و ترویج فرهنگ غرس نهال مثمر به یاد شهدای سازمان منابع طبیعی اعلام کرد. شهروندان ساروی نیز از این اقدام استقبال کرده و این حرکت را گامی مؤثر در جهت جلب مشارکت‌های مردمی برای حفظ و احیای منابع طبیعی دانست.

وی اعلام کرد: توزیع نهال در اجتماعات شبانه ادامه خواهد داشت و مردم می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه خبری این اداره کل مراجعه کنند.