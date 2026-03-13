توزیع ۳۰۰۰ نهال «سرو ایران» همزمان با راهپیمایی روز قدس در کرمانشاه

محمدحسین رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع گسترده نهال همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: همزمان با ۲۲ اسفند و روز جهانی قدس و به یاد رهبر شهیدمان، بیش از ۳۰۰۰ اصله نهال مثمر و غیرمثمر در مصلای نماز جمعه و در میان نمازگزاران توزیع شد.

وی افزود: این نهال‌ها با نام «سرو ایران» میان مردم توزیع شد تا علاوه بر گرامیداشت این مناسبت، گامی در جهت توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ درختکاری در جامعه برداشته شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تقدیر از حضور باشکوه مردم شهیدپرور کرمانشاه در راهپیمایی روز جهانی قدس و گرامیداشت یاد رهبر شهید، بیان کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و بیعت با رهبر جدید است.

رستمی ادامه داد: ما از رهبر شهید یاد گرفتیم که استوار بمانیم و در مسیر آرمان‌ها با قدرت حرکت کنیم؛ همچنین آموختیم که اندوه و سختی‌ها را به عهدی برای ساختن و پیشرفت تبدیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هر نهالی که در این روز میان مردم توزیع شد، نمادی از استقامت و پایداری ملت ایران و نشانه‌ای برای سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: توزیع رایگان نهال اقدامی مؤثر در راستای حفظ و افزایش سرانه فضای سبز است و می‌تواند مردم را بیش از پیش به کاشت درخت و حفاظت از منابع طبیعی تشویق کند.

رستمی افزود: این اقدام در راستای عمل به منویات رهبر شهید مبنی بر «کاشت سه نهال در سال سهم هر ایرانی» انجام شده و منابع طبیعی استان تلاش دارد با اجرای چنین برنامه‌هایی فرهنگ درختکاری و حفاظت از محیط زیست را در جامعه تقویت کند.

در ادامه جبار ولی‌پور رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه نیز در این خصوص گفت: نهال‌های توزیع شده شامل گونه‌های مختلف مثمر و غیرمثمر بوده که با هدف تنوع‌بخشی به فضای سبز و تشویق مردم به کاشت درخت میان شهروندان توزیع شده است.

وی بیان کرد: این نهال‌ها شامل انواع توت سفید، گیلاس، آلبالو، گلابی، بادام، زبان گنجشک، ارغوان، بنه و سایر گونه‌های غیرمثمر بوده که متناسب با شرایط اقلیمی منطقه انتخاب و در اختیار مردم قرار گرفته است.

ولی‌پور تأکید کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه برنامه‌های متعددی برای توسعه فضای سبز، ترویج فرهنگ درختکاری و افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی در دست اجرا دارد و توزیع نهال در مناسبت‌های مختلف نیز در همین راستا انجام می‌شود.