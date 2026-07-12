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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

طرح «هر زائر یک نهال» در مازندران اجرا می‌شود

طرح «هر زائر یک نهال» در مازندران اجرا می‌شود

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری از آغاز مقدمات اجرای طرح «هر زائر، یک نهال» خبر داد و گفت: این طرح با هدف جلب مشارکت زائران در احیای منابع طبیعی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه یکشنبه در نشست اجرای طرح هر زائر یک نهال با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «هر زائر، یک نهال» اظهار داشت: استفاده از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی زائران می‌تواند به تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز استان کمک کند.

باقری جامخانه افزود: این طرح با رویکرد ترویج فرهنگ درختکاری و صیانت از جنگل‌های هیرکانی طراحی شده و تلاش می‌شود با همراهی زائران، مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه محیط‌زیست بیش از گذشته تقویت شود.

وی با بیان اینکه مقدمات اجرایی این برنامه در حال انجام است، ادامه داد: تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و اداره‌کل حج و زیارت استان پس از نهایی شدن جزئیات فنی و اجرایی، به امضا خواهد رسید تا زمینه اجرای طرح فراهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه می‌تواند علاوه بر افزایش مشارکت عمومی در نهال‌کاری، نقش مؤثری در حفظ و احیای عرصه‌های جنگلی و ترویج فرهنگ پاسداری از منابع طبیعی داشته باشد.

در این نشست، عباس اسماعیلی مدیرکل حج و زیارت مازندران نیز با استقبال از این ابتکار، مشارکت زائران در برنامه‌های زیست‌محیطی را فرصتی برای پیوند ارزش‌های دینی با مسئولیت‌های اجتماعی دانست و بر آمادگی این مجموعه برای همکاری در اجرای طرح تأکید کرد.

کد مطلب 6886196

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