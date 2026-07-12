به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه یکشنبه در نشست اجرای طرح هر زائر یک نهال با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای طرح «هر زائر، یک نهال» اظهار داشت: استفاده از ظرفیت فرهنگی و اجتماعی زائران می‌تواند به تقویت مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فضای سبز استان کمک کند.

باقری جامخانه افزود: این طرح با رویکرد ترویج فرهنگ درختکاری و صیانت از جنگل‌های هیرکانی طراحی شده و تلاش می‌شود با همراهی زائران، مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه محیط‌زیست بیش از گذشته تقویت شود.

وی با بیان اینکه مقدمات اجرایی این برنامه در حال انجام است، ادامه داد: تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و اداره‌کل حج و زیارت استان پس از نهایی شدن جزئیات فنی و اجرایی، به امضا خواهد رسید تا زمینه اجرای طرح فراهم شود.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه می‌تواند علاوه بر افزایش مشارکت عمومی در نهال‌کاری، نقش مؤثری در حفظ و احیای عرصه‌های جنگلی و ترویج فرهنگ پاسداری از منابع طبیعی داشته باشد.

در این نشست، عباس اسماعیلی مدیرکل حج و زیارت مازندران نیز با استقبال از این ابتکار، مشارکت زائران در برنامه‌های زیست‌محیطی را فرصتی برای پیوند ارزش‌های دینی با مسئولیت‌های اجتماعی دانست و بر آمادگی این مجموعه برای همکاری در اجرای طرح تأکید کرد.