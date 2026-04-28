تقویت اشتغال در بخش کشاورزی گناوه؛ ۱۱۸ فرصت شغلی ایجاد شد

اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براساس سیاست گذاری های دولت، هر ساله استانداری بوشهر ظرفیت های ایجاد اشتغال بخش کشاورزی استان را اعلام و سهم شهرستان گناوه نیز با هماهنگی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر و فرمانداری شهرستان مشخص می شود، گفت: بر اساس شاخص های ابلاغی، برای بخش کشاورزی شهرستان گناوه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱۸ نفر تعهد اشتغال درنظر گرفته شد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان گناوه در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۴ تلاش شد با اتکا به تسهیلات پرداختی از محل منابع تکلیفی بودجه (از جمله تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و ...) و تسهیلات طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جهت خرید تراکتور و ادوات مربوطه، اشتغال پایدار ایجاد شود.

رفعتی اعتبارات مصوب تبصره ۱۸ قانون بودجه را برای بخش کشاورزی شهرستان گناوه چهارصد (۴۰۰) میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تسهیلات مذکور برای احداث ۲ واحد پرورش مرغ گوشتی در روستاهای احمدحسین و شول و یک واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی عمل آوری ماهی و میگو واقع در شهرک صنعتی ریگ پرداخت شد.

وی همچنین تسهیلات پرداخت شده برای ایجاد اشتغال در بخش مشاغل خانگی را پنجاه (۵۰) میلیاد ریال و تسهیلات پرداختی برای طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را بیست (۲۰) میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان گناوه با بیان اینکه کل اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی سال ۱۴۰۴ به تعداد ۱۱۸ نفر در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است، افزود: با توجه به پتانسیل این شهرستان در بخش کشاورزی ( از جمله پرورش مرغ گوشتی، صنایع تبدیلی و غذایی و ...) امیدواریم در سال ۱۴۰۵ با حمایت سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر و فرمانداری شهرستان گناوه اعتبار مناسبی از محل منابع مختلف بودجه اختصاص تا امکان پرداخت تسهیلات و تکمیل واحدهای تولیدی در حال ساخت و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.