به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع خوانسار که به عنوان یکی از شاخصترین بناهای تاریخی و مذهبی غرب استان اصفهان شناخته میشود، در سالهای گذشته و در پی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان موسوم به «جنگ رمضان» متحمل آسیبهای ساختاری در بخشهای مختلف سازهای و تزئینات شده است. وزیر میراثفرهنگی در این بازدید میدانی، ضمن بررسی جزئیات آسیبهای وارده، وضعیت استحکامبخشی و روند حفاظت از این اثر ملی را مورد ارزیابی قرار داد.
تأکید بر فوریت در عملیات تثبیت سازه
صالحی امیری در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت صیانت از اصالتِ ابنیه تاریخی بهویژه مساجد جامع که هویت شهری محسوب میشوند، اظهار کرد: با توجه به آسیبهای جدی وارد شده به این مسجد در جریان وقایع گذشته، ضرورت دارد تیمهای فنی و مرمتی، پیش از هر اقدامی، مطالعات آسیبشناسی دقیق و جامع را نهایی کنند تا مداخلات مرمتی مطابق با استانداردهای علمی و با هدف حفظ اصالت بنا انجام شود.
وی افزود: حفاظت از این بنا تنها یک اقدام حفاظتیِ معمول نیست؛ بلکه صیانت از بخشی از حافظه تاریخی و هویت کالبدی منطقه خوانسار است. وزارت میراثفرهنگی موظف است با تأمین منابع اعتباری لازم و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان برجسته حوزه مرمت، در کوتاهترین زمان ممکن، عملیات تثبیت و نجاتبخشی را در نقاط بحرانی این بنا به اجرا درآورد.
ارتقای جایگاه گردشگری خوانسار با تکیه بر مرمت آثار تاریخی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه توسعه گردشگری پایدار در شهرستانها در گرو حفاظت بهینه از داشتههای تاریخی است، تصریح کرد: مسجد جامع خوانسار به عنوان یک محور گردشگری مذهبی و معماری، ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. بازگرداندن این بنا به چرخه بهرهبرداری کامل، در کنار احیای سایر ظرفیتهای تاریخی خوانسار، میتواند محرکِ توسعه اقتصادی این شهرستان باشد.
در این بازدید که جمعی از مدیران کل و معاونین میراثفرهنگی استان نیز حضور داشتند، گزارشهای فنی مربوط به میزان تخریب و برآوردهای اولیه جهت اجرای عملیات مرمت اضطراری به وزیر ارائه شد.
صالحی امیری در پایان این بازدید، ضمن صدور دستورات لازم برای تسریع در روند پیگیری طرحهای مرمتی، بر نظارت دقیقِ دفتر حفظ و احیای بناها و بافتهای تاریخی کشور بر این پروژه تأکید کرد.
گفتنی است مسجد جامع خوانسار با قدمت و ویژگیهای معماری خاص خود، به عنوان یکی از نقاط ثقل فرهنگی شهرستان خوانسار شناخته میشود که آسیبهای ناشی از رویدادهای سالهای اخیر، ضرورت رسیدگی فوری و تخصصی به آن را دوچندان کرده است.
