سرعت وزش باد در بیرجند به ۱۰۹ کیلومتر در ساعت رسید

جواد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طوفان شدیدی که دیروز در خراسان جنوبی و به ویژه بیرجند شاهد آن بودیم به واسطه سامانه آب و هوایی دینامیکی بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه دینامیکی(حرکتی) یعنی مرکز کم فشاری در سطح زمین تشکیل و باعث می شود که جرم و انرژی از سطح زمین فاصله گرفته و ارتفاع بگیرد.

نخعی ادامه داد: اگر رطوبت بالا باشد این سامانه موجب باران و در غیر این صورت موجب وزش شدید باد و گرد و خاک می شود.

وی با بیان اینکه از روز دوشنبه نسبت به این سامانه و وزش شدید باد هشدار داده بودیم، گفت: به واسطه رطوبت کم، این سامانه بیشتر به صورت وزش شدید باد و گرد و خاک در بیرجند خود را نشان داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: البته در برخی شهرستان ها در حد یکی – دو میلی متر بارندگی داشتیم.

نخعی ادامه داد: سرعت وزش باد در بیرجند به ۱۰۹ کیلومتر در ساعت و دید افقی به ۵۰۰ متر رسید و در حاجی آباد زیر کوه نیز سرعت وزش باد به ۶۳ کیلومتر در ساعت رسید.

وی یادآور شد: دمای هوا در خراسان جنوبی امروز و فردا یکی دو درجه افزایش خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای استان، گفت: زمان شروع این هشدار عصر چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت بوده که تا شنبه دوم خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک و در برخی از نقاط کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا از مخاطرات این سامانه خواهد بود.