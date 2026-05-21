۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

پایان عملیات جستجو و نجات با کشف پیکر مرد مفقود شده در ارتفاعات بستک

بستک - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر هرمزگان از پایان عملیات جست‌وجو و نجات برای فرد مفقودشده در ارتفاعات کوه کهتوییه شهرستان بستک و انتقال پیکر متوفی توسط تیم‌های عملیاتی به نقطه امن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی اعلام گزارش مفقودی فردی در ارتفاعات کوه کهتوییه از طریق سامانه ۱۱۲ در ساعت ۱۵:۱۰، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان بلافاصله دستور اعزام تیم‌های عملیاتی را صادر کرد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله دو تیم امدادی از شعبه بستک و پایگاه امداد و نجات چاه‌بنارد به منطقه اعزام شد. امدادگران پس از حضور در محل و آغاز عملیات جست‌وجو، موفق شدند پس از ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه پیاده‌روی و جست‌وجوی میدانی با همکاری بلدهای محلی، در ساعت ۱۸:۴۲ فرد حادثه‌دیده را در شکاف کوه شناسایی کنند.

سلحشور در پایان ضمن اشاره به اینکه متأسفانه در این حادثه، مردی ۶۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاعات جان خود را از دست داده بود، اظهار کرد: تیم‌های امدادی با استفاده از تجهیزات تخصصی کوهستان، پیکر متوفی را به نقطه امن منتقل و جهت طی مراحل قانونی به عوامل انتظامی تحویل دادند. از تمامی هموطنان تقاضا داریم در صورت بروز هرگونه حادثه، ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با شماره ۱۱۲ (ندای امداد هلال‌احمر) تماس حاصل نمایند.

