  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

تجلیل از هنرمند پیشکسوت موسیقی و شاعر نابینای سراوانی

تجلیل از هنرمند پیشکسوت موسیقی و شاعر نابینای سراوانی

سراوان- جمعی از مسئولان سراوان با حضور در منزل هنرمند پیشکسوت عبدالواحد دهواری، از سال‌ها فعالیت هنری این قیچک‌نواز و شاعر که به دلیل بیماری دیابت نابینا شده است، تجلیل کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سراوان به همراه معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری، صبح پنجشنبه با حضور در منزل هنرمند پیشکسوت عبدالواحد دهواری، با این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی و شعر دیدار کردند.

در این دیدار که با هدف عیادت و ارج‌نهادن به سال‌ها تلاش هنری این هنرمند صورت گرفت، حاضران از نزدیک در جریان روند درمان و وضعیت جسمانی این قیچک‌نواز و شاعر پیشکسوت که به دلیل ابتلا به بیماری دیابت بینایی خود را از دست داده است، قرار گرفتند.

در پایان این برنامه با اهدای لوح و هدایایی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سراوان، از مقام هنری و فرهنگی عبدالواحد دهواری تجلیل به‌عمل آمد.

کد مطلب 6836668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها