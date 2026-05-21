تجلیل از هنرمند پیشکسوت موسیقی و شاعر نابینای سراوانی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سراوان به همراه معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری، صبح پنجشنبه با حضور در منزل هنرمند پیشکسوت عبدالواحد دهواری، با این هنرمند پیشکسوت عرصه موسیقی و شعر دیدار کردند.

در این دیدار که با هدف عیادت و ارج‌نهادن به سال‌ها تلاش هنری این هنرمند صورت گرفت، حاضران از نزدیک در جریان روند درمان و وضعیت جسمانی این قیچک‌نواز و شاعر پیشکسوت که به دلیل ابتلا به بیماری دیابت بینایی خود را از دست داده است، قرار گرفتند.

در پایان این برنامه با اهدای لوح و هدایایی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سراوان، از مقام هنری و فرهنگی عبدالواحد دهواری تجلیل به‌عمل آمد.

