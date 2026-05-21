سید نصرالله افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی از افرادی که چند سال پیش با یک ایده خام وارد مجموعه پارک شدند، امروز به شرکت‌های موفق و حتی صادرکننده تبدیل شده‌اند.

وی افزود: ایده‌های اولیه را به بذر تشبیه می‌کنیم که امروز برخی از آنها به درختان تنومند فناوری تبدیل شده‌اند و برخی دیگر نیز در مسیر رشد و ثمردهی قرار دارند.

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم هنوز فعالیت‌های پارک علم و فناوری را به خوبی نمی‌شناسند، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های نخبگان و شرکت‌های فناور دارند و از اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم از نزدیک فعالیت شرکت‌های مستقر در پارک را مشاهده و روایت کنند.

وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های موفق دانش‌بنیان در استان تصریح کرد: برخی شرکت‌ها امروز چندین مجموعه دانش‌بنیان را مدیریت می‌کنند و محصولات صادراتی دارند؛ در حالی که فعالیت خود را از یک ایده ساده آغاز کرده‌اند.

افتخاری در پاسخ به سوالی درباره تفاوت «هسته فناور»، «واحد فناور» و «شرکت دانش‌بنیان» توضیح داد: افرادی که در ابتدای مسیر تنها دارای یک ایده خام هستند، به عنوان هسته فناور در مرکز رشد پذیرش می‌شوند تا با کمک منتورها و مشاوران تخصصی، ایده خود را به نمونه اولیه تبدیل کنند.

وی ادامه داد: پس از ساخت نمونه اولیه و تشکیل شخصیت حقوقی، مجموعه به عنوان شرکت فناور شناخته می‌شود، اما هنوز دانش‌بنیان نیست و باید مراحل ارزیابی معاونت علمی ریاست جمهوری را طی کند.

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فرآیند اخذ تاییدیه دانش‌بنیان سختگیرانه و تخصصی است، اظهار کرد: سطح فناوری، فروش محصول، نیاز بازار و اخذ مجوزهای تخصصی از جمله معیارهای ارزیابی شرکت‌ها برای دریافت این تاییدیه است.

وی تاکید کرد: پس از اخذ تاییدیه دانش‌بنیان، شرکت‌ها می‌توانند از خدماتی همچون تسهیلات بلندمدت، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های گمرکی، تولید بار اول و برخی تسهیلات ویژه در مناقصات بهره‌مند شوند.

افتخاری با اشاره به رشد شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۳، ۱۸ شرکت بود که اکنون به ۲۷ شرکت رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد به بیش از ۴۰ شرکت افزایش یابد.

وی دلیل این رشد را اولویت دادن پارک علم و فناوری به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: شناسایی استعدادها، آموزش مسیر دانش‌بنیان شدن و حمایت از صاحبان ایده از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این حوزه است.

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد درباره معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه کرد: معافیت‌ها شامل گذشته شرکت‌ها نمی‌شود و فقط محصولاتی که تاییدیه دانش‌بنیان دریافت کرده‌اند، مشمول این حمایت‌ها خواهند بود؛ به این معنا که ممکن است یک شرکت از میان ده‌ها محصول خود تنها برای چند محصول دانش‌بنیان از این مزایا استفاده کند.