به گزارش خبرنگار مهر، سید نصرت‌الله افتخاری ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه یاسوج افزود: طبق آمار موجود، تنها حدود یک و نیم تا دو درصد از اقتصاد کهگیلویه و بویراحمد مربوط به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است، در حالی‌که ظرفیت‌های خوبی در حوزه تولید و نوآوری داریم که اگر حمایت‌ها افزایش یابد، می‌توانیم شاهد رشد قابل توجه این سهم باشیم.

وی با اشاره به نقش جوانان خلاق و متخصص استان در پیشبرد فناوری، اظهار کرد: در هر جایی که به جوانان اعتماد کردیم و میدان فعالیت به آن‌ها دادیم، نتایج مثبت و ملموسی حاصل شد و این تجربه ثابت کرده که سرمایه‌گذاری روی نیروهای جوان و دانش‌بنیان، سودآوری واقعی برای اقتصاد استان دارد.

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد همچنین از همکاری دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال جاری قدردانی کرد و بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای نمایش دستاوردهای علمی و فناورانه استان و ایجاد پیوند میان دانشگاه، صنعت و جامعه است.

وی اضافه کرد: پیشرفت اقتصادی استان در گرو گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت مستمر از ایده‌های نو است و امیدواریم با همت مدیران استانی این مسیر با سرعت بیشتری طی شود.