۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی نارنجی در استان (پیرو هشدار دریایی سطح زرد ۳۰ اردیبهشت) خبر داد و اظهار کرد: زمان شروع این هشدار جمعه (یک خرداد) و پایان آن یکشنبه (سوم خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) ،افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و در برخی ساعات تا ۲۴۰ سانتی متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز جمعه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر،شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر (از بندر عامری تا عسلویه)و یکشنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان (از بوشهر تا عسلویه) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس ،اختلال در ترددها و فعافلیت دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین ،خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر و خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

وی گفت: اجتناب از ترددهای دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تاثیر،ممنوعیت شنا و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

