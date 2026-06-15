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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی در برخی ساعات و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی (پیرو هشدار دریایی سطح زرد ۲۴ خرداد) خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بعد از ظهر دوشنبه ۲۵ خرداد و پایان آن ظهر چهارشنبه ۲۷ خرداد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت ) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و در فراساحل جنوبی گاهی تا ۲۴۰ سانتی متر ) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطق اثر این هشدار روز دوشنبه و چهارشنبه سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و در روز سه شنبه سواحل و فراساحل جنوبی و فراساحل مرکزی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس ،اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی ،خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین ،خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر و خطر خسارت به تاسیستات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های تفریحی و صیادی در مناطق تحت تاثیر ،ممنوعیت شنا و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6861064

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