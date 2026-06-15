هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی (پیرو هشدار دریایی سطح زرد ۲۴ خرداد) خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بعد از ظهر دوشنبه ۲۵ خرداد و پایان آن ظهر چهارشنبه ۲۷ خرداد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی (گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت ) افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتی متر و در فراساحل جنوبی گاهی تا ۲۴۰ سانتی متر ) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطق اثر این هشدار روز دوشنبه و چهارشنبه سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر و در روز سه شنبه سواحل و فراساحل جنوبی و فراساحل مرکزی استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس ،اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی ،خطر غرق شدن شناورهای سبک و نیمه سنگین ،خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر و خطر خسارت به تاسیستات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های تفریحی و صیادی در مناطق تحت تاثیر ،ممنوعیت شنا و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.