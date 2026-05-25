  1. استانها
  2. بوشهر
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی بوشهر از وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی و صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار دوشنبه (۴ خرداد) و پایان آن پنجشنبه (هفتم خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز دوشنبه و سه شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر (بندر دیلم تا بندر بوالخیر) و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سواحل و فراساحل استان (لاور ساحلی - مطاف- بردخون و خورخان) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی و خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا،اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6840950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها