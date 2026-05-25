هشدار دریایی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار دوشنبه (۴ خرداد) و پایان آن پنجشنبه (هفتم خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید (گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۵۰ و در فراساحل گاهی تا ۱۸۰ سانتی متر) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روز دوشنبه و سه شنبه سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر (بندر دیلم تا بندر بوالخیر) و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سواحل و فراساحل استان (لاور ساحلی - مطاف- بردخون و خورخان) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی و خطر غرق شدن شناگران در مناطق تحت تاثیر از اثرات این مخاطره است.

وی بیان کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به ویژه تردد شناورهای سبک و قایق های صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا،اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.