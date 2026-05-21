به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان شرکت در این دوره از مسابقات میتوانند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، سوم خردادماه، با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی [oghaf.ir] نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام خود اقدام کنند. این مرکز تأکید کرد که زمان اعلام شده، آخرین مهلت ثبتنام بوده و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
پس از اتمام مهلت ثبتنام در این دوره از مسابقات که براساس آئیننامه در دو رده سنی بزرگسالان (بالای ۱۸ سال) شامل بخش آوایی (قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۵ جزء، اذان، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن) و بخش معارفی (معارف قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی سوره انعام آیات اول تا ۹۴) و (۱۲ تا ۱۸ سال) شامل قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و حفظ ۵ جزء میشود، رقابتها به تفکیک استانی برگزار خواهد شد.
پس از برپایی مرحله استانی، منتخبان هر رشته در رقابتهای استانی، به مرحله نهایی چهل و نهمین دوره این رقابتها که بنا به گفته حجتالاسلام والمسلمین نوریزاده؛ رئیس مرکز امور قرآنی اوقاف به میزبانی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان برگزار میشود، راه پیدا خواهند کرد.
