به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن امیری با اشاره به اینکه ثبتنام چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در چهارمحال و بختیاری تا پایان اردیبهشتماه ادامه دارد.، اظهار کرد: این دوره از مسابقات با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی استانها و تقویت جریان انس با قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه برگزار میشود و تیزر دعوت به ثبتنام از سوی مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان افزود: مسابقات امسال ویژه گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بخش آوایی انفرادی در رشتههای حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل قرآن کریم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، دعاخوانی و اذان برگزار میشود. همچنین بخش گروهی شامل رشتههای همسرایی و همخوانی قرآن کریم و بخش معارفی در رشتههای معارف قرآن، ترجمه عمومی قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه و معارف صحیفه سجادیه است.
وی ادامه داد: برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز مسابقات در رشتههای قرائت تحقیق و حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ و کل قرآن کریم برگزار خواهد شد.
امیری از همه حافظان، قاریان، نوجوانان و جوانان قرآنی استان دعوت کرد تا در این رویداد ملی شرکت کنند و اظهار کرد: ثبتنام چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از تاریخ ۲۹ فروردین آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ماه از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه به نشانی www.oghaf.ir ادامه دارد.
وی در پایان بیان کرد: تلاش میشود تا با مشارکت گسترده قرآنیان چهارمحال و بختیاری در این رقابت معنوی، شاهد درخشش نام استان در سطح ملی و احیای هرچه بیشتر فرهنگ نورانی قرآن کریم باشیم.
