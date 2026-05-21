به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری صبح پنجشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از پروژههای فرهنگی استان اصفهان، در شهرستان خوانسار حضور یافت. وی در این بازدید ضمن بررسی وضعیت مرمت و حفاظت از خانه تاریخی ابهری، ضرورت بازگرداندن این بنا به چرخه فعالیتهای فرهنگی را مورد تأکید قرار داد.
صالحیامیری در این بازدید با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیتهای فرهنگی خوانسار اظهار کرد: شهرستان خوانسار با توجه به پیشینه تاریخی غنی خود، نیازمند برخورداری از یک موزه در تراز ظرفیتهای این منطقه بود. در همین راستا، برنامهریزی لازم برای تغییر کاربری خانه تاریخی ابهری به موزه انجام شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خصوص استقرار فعالیتهای اداری در این بنای تاریخی تصریح کرد: برای تحقق این هدف و آزادسازی فضای کالبدی بنا جهت بازدید عموم و نمایش آثار تاریخی، اداره میراث فرهنگی شهرستان خوانسار در مکان دیگری مستقر خواهد شد تا عمارت ابهری به کارکرد اصلی خود که همان صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی است، بازگردد.
وی همچنین به نحوه مشارکت در این پروژه اشاره کرد و افزود: ایجاد این موزه در قالب مشارکت با شهرداری شهرستان خوانسار و در چارچوب یک تفاهمنامه عملیاتی اجرایی خواهد شد تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مدیریت شهری، روند بازسازی و تجهیز این موزه با سرعت بیشتری طی شود.
خانه تاریخی ابهری از جمله بناهای ارزشمند و ثبت شده شهرستان خوانسار است که در سالهای اخیر بر اثر حوادث و آسیبهای وارده، نیاز به مرمت اساسی داشت. تصمیم اخیر وزارت میراث فرهنگی مبنی بر تبدیل این عمارت به موزه، گامی در جهت احیای هویت تاریخی خوانسار و ارتقای زیرساختهای گردشگری این شهرستان محسوب میشود.
صالحیامیری در پایان این بازدید، ضمن گفتگو با مسئولان محلی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی، بر لزوم نظارت دقیق بر روند مرمت بناهای تاریخی آسیبدیده و تسریع در بهرهبرداری از پروژههای فرهنگی تأکید کرد
