۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

بانوی کاراته‌کای کردستانی مسئول کمیته مربیان بانوان فدراسیون شد

سنندج- رئیس فدراسیون کاراته با صدور حکمی، نرگس اکبری داور و مربی برجسته کردستانی را به عنوان مسئول کمیته مربیان بانوان فدراسیون کاراته منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مسعود رهنما، نرگس اکبری به عنوان مسئول کمیته مربیان بانوان فدراسیون کاراته منصوب شد.

این انتصاب با پیشنهاد فاطمه پورزمانی و در راستای تقویت ساختار تخصصی بخش بانوان فدراسیون انجام شده است.

اکبری پس از دریافت حکم خود اظهار کرد: با توجه به رویکرد فدراسیون در مسیر استقلال و توسعه بخش بانوان، برنامه‌ریزی برای شناسایی مربیان مستعد و حمایت از ظرفیت‌های فعال در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی و دوره‌های مربیگری برای رشد مربیان نوظهور و نخبه، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، از جمله برنامه‌های مهم کمیته مربیان بانوان خواهد بود.

مسئول کمیته مربیان بانوان فدراسیون کاراته ادامه داد: فعال‌سازی کمیته مربیان استان‌ها از طریق نشست‌های منظم آنلاین و انتقال دانش فنی به مربیان تحت پوشش، از دیگر اقداماتی است که به صورت جدی پیگیری می‌شود.

اکبری با تأکید بر ضرورت تربیت مربیان در تراز استانداردهای جهانی عنوان کرد: برگزاری دوره‌های مربیگری فراملی می‌تواند زمینه نخبه‌پروری و آغاز فصل جدیدی در توسعه علمی و فنی مربیان کاراته کشور را فراهم کند.

گفتنی است؛ نرگس اکبری از داوران آسیایی و چهره‌های شناخته‌شده کاراته کشور است که از سال ۱۳۷۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در این رشته آغاز کرده است.

