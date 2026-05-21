به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مسعود رهنما، نرگس اکبری به عنوان مسئول کمیته مربیان بانوان فدراسیون کاراته منصوب شد.
این انتصاب با پیشنهاد فاطمه پورزمانی و در راستای تقویت ساختار تخصصی بخش بانوان فدراسیون انجام شده است.
اکبری پس از دریافت حکم خود اظهار کرد: با توجه به رویکرد فدراسیون در مسیر استقلال و توسعه بخش بانوان، برنامهریزی برای شناسایی مربیان مستعد و حمایت از ظرفیتهای فعال در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برگزاری کلاسهای دانشافزایی و دورههای مربیگری برای رشد مربیان نوظهور و نخبه، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، از جمله برنامههای مهم کمیته مربیان بانوان خواهد بود.
مسئول کمیته مربیان بانوان فدراسیون کاراته ادامه داد: فعالسازی کمیته مربیان استانها از طریق نشستهای منظم آنلاین و انتقال دانش فنی به مربیان تحت پوشش، از دیگر اقداماتی است که به صورت جدی پیگیری میشود.
اکبری با تأکید بر ضرورت تربیت مربیان در تراز استانداردهای جهانی عنوان کرد: برگزاری دورههای مربیگری فراملی میتواند زمینه نخبهپروری و آغاز فصل جدیدی در توسعه علمی و فنی مربیان کاراته کشور را فراهم کند.
گفتنی است؛ نرگس اکبری از داوران آسیایی و چهرههای شناختهشده کاراته کشور است که از سال ۱۳۷۰ فعالیت حرفهای خود را در این رشته آغاز کرده است.
