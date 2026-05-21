انتشار نسخه منقح «شرح فارسی تهذیب المنطق» ملاعبدالله بهابادی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین لطیفی، مدیر کمیته آثار منطقی علامه ملاعبدالله بهابادی یزدی، از پایان مراحل نهایی تصحیح و تحقیق اثر ارزشمند «شرح فارسی تهذیب المنطق» خبر داد.

به گفته وی، این اثر که از متون مهم و اثرگذار در سنت آموزشی منطق در حوزه‌های علمی و میان طلاب و دانشجویان به شمار می‌رود، در یک پروژه پژوهشی بر پایه کهن‌ترین و معتبرترین نسخه‌های خطی موجود بازخوانی، مقابله و تصحیح شده است.

در این تحقیق از چند نسخه خطی مهم استفاده شده که از جمله آن‌ها نسخه‌ای با تاریخ کتابت ۹۵۲ هجری قمری در شهر بافق و نسخه‌ای دیگر به تاریخ ۹۹۸ هجری، قمری است که به‌عنوان موقوفه فرزند ملاعبدالله بهابادی ثبت شده و در حاشیه آن خطبه‌ای به نام عبدالله بن شهاب‌الدین آمده است.

لطیفی با اشاره به اهمیت این دست‌نوشته‌ها، اظهار کرد: نسخه سال ۹۹۸ هجری قمری به دلیل نزدیکی زمانی به مؤلف و نیز انتساب آن به فرزند وی، همراه با حواشی و قرائن موجود، از ارزش پژوهشی ویژه‌ای برخوردار است و در فرآیند تصحیح متن نقشی اساسی ایفا کرده است.

وی همچنین بخشی از خطبه آغازین این اثر را یادآور شد که در آن مؤلف با بیانی ادیبانه به جایگاه منطق در سامان‌دهی اندیشه اشاره می‌کند: «بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سپاس بی‌حد و قیاس حکیمی را سزد که زبان را منطق فصیح و دل را طریق حق و تصدیق صحیح کرامت فرمود و درود نامعدود سیدی را سزاست که به قانون شرع شریف و ضابط دین منیف تحدید رسوم کمال و تعیین شرایط تهذیب و استکمال نمود…»

مدیر کمیته آثار منطقی علامه بهابادی یزدی در پایان اعلام کرد: این اثر پس از طی مراحل پایانی آماده‌سازی و نشر، در آینده نزدیک منتشر شده و در اختیار پژوهشگران، طلاب و علاقه‌مندان منطق اسلامی قرار خواهد گرفت.