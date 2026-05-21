سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، در جریان ادامه گفتوگوها و رایزنی با مقامات تهران، به واسطه میانجیگری میان تهران و واشنگتن، امروز به تهران سفر میکند.
روز چهارشنبه نیز «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان برای دومین بار طی هفته جاری وارد تهران شد و با وزیر کشور ایران و همچنین رئیسجمهور کشورمان گفتوگو و تبادلنظر انجام داد.
«مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر کشور پاکستان، ضمن بررسی آخرین روند تحولات منطقهای و مناسبات دوجانبه، درباره آخرین وضعیت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و روند پیگیری توافقها و رایزنیهای دیپلماتیک گفتوگو و تبادلنظر کرد.
در این دیدار، طرفین با تأکید بر ضرورت تداوم رایزنیهای سیاسی و تقویت همکاریهای منطقهای، آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات، ابتکارات دیپلماتیک و راهکارهای کمک به ثبات و امنیت منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
سید محسن نقوی نیز در این دیدار، پیامها و دیدگاههای مقامات پاکستان درباره روند تحولات جاری و اهمیت استمرار مسیر گفتوگو و تفاهم را منتقل کرد.
