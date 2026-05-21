۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

کشوری جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور شد

عبدالرحمن کشوری با حکم سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار عبدالرحمن کشوری با حکم سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور منصوب شد.

مراسم تکریم و معارفه جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور سردار غلامرضا جلالی، معاونین و مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد. همچنین در این مراسم از خدمات سردار سرتیپ پاسدار محسن ساسانی جانشین پیشین رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور تقدیر شد.

عبدالرحمن کشوری پیش از این مسئولیت معاونت امور انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور را برعهده داشت

هادی رضایی

