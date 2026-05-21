به گزارش خبرنگار مهر، بابایی ظهر امروز پنج‌شنبه در حاشیه کمیته فنی کود لرستان، اظهار داشت: در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های کودی مورد ارزیابی قرار گرفت و چالش‌های موجود در این حوزه باهدف بهبود فرایندها موردبحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

وی گفت: محورهای اصلی این جلسه شامل بررسی و رسیدگی به درخواست‌های واصله از سوی کارگزاری‌های کود، مدیریت تخصیص سهمیه کود شهرستان‌ها و همچنین تعیین تکلیف کارگزاری‌های غیرفعال یا کم‌کار بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ضمن تأکید بر اهمیت نقش نهاده‌ها در افزایش بهره‌وری تولید، بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر روند توزیع کودهای شیمیایی تأکید کرد.

بابایی، گفت: در این جلسه از اعضای کمیته درخواست شد که با اتخاذ تدابیر لازم و نظارت میدانی، اطمینان حاصل کنند که نهاده‌های کشاورزی باکیفیت مطلوب و در زمان مناسب به دست بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی برسد.