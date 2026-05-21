۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

لزوم نظارت بر روند توزیع نهاده‌های دامی در بین کشاورزان لرستانی

خرم‌آباد - معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان بر لزوم نظارت بر روند توزیع نهاده‌های دامی در بین کشاورزان این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابایی ظهر امروز پنج‌شنبه در حاشیه کمیته فنی کود لرستان، اظهار داشت: در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع نهاده‌های کودی مورد ارزیابی قرار گرفت و چالش‌های موجود در این حوزه باهدف بهبود فرایندها موردبحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

وی گفت: محورهای اصلی این جلسه شامل بررسی و رسیدگی به درخواست‌های واصله از سوی کارگزاری‌های کود، مدیریت تخصیص سهمیه کود شهرستان‌ها و همچنین تعیین تکلیف کارگزاری‌های غیرفعال یا کم‌کار بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ضمن تأکید بر اهمیت نقش نهاده‌ها در افزایش بهره‌وری تولید، بر ضرورت نظارت مستمر و دقیق بر روند توزیع کودهای شیمیایی تأکید کرد.

بابایی، گفت: در این جلسه از اعضای کمیته درخواست شد که با اتخاذ تدابیر لازم و نظارت میدانی، اطمینان حاصل کنند که نهاده‌های کشاورزی باکیفیت مطلوب و در زمان مناسب به دست بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی برسد.

کد مطلب 6836785

