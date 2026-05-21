ارائه خدمات رایگان چشم‌ پزشکی به ۴۵۰ مددجوی کمیته امداد بندرانزلی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی‌پور ظهر پنجشنبه در تشریح اقدامات قرارگاه مردمی حمایتی-اجتماعی «ایران همدل» اظهار کرد: این اردوی جهادی با همکاری قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و مشارکت گروه جهادی شهید مهدی مولانیا در شهرستان بندرانزلی در حال اجراست.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، تلاش برای رفع محرومیت و مشکلات اقشار کمتربرخوردار، تسهیل دسترسی آنان به خدمات رایگان درمانی، ارتقای سطح بهداشت و سلامت مددجویان، ترویج روحیه و گفتمان جهادی، امیدافزایی در جامعه و خدمت بی‌منت به ولی‌نعمتان است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اهمیت شناسایی به‌موقع مشکلات بینایی و پیشگیری از بیماری‌های چشمی در میان اقشار کم‌برخوردار، گفت: این اردو طی سه روز با استقرار تیم‌های تخصصی و تجهیزات لازم برگزار می‌شود و پیش‌بینی شده ۴۵۰ مددجو از این خدمات بهره‌مند شوند.

انجام معاینات تخصصی و تحویل رایگان عینک طبی

جلالی‌پور با برشمردن خدمات این گروه جهادی تصریح کرد: در جریان این اردو، خدماتی همچون بینایی‌سنجی و معاینه تخصصی چشم شامل تست بینایی، بررسی مشکلات چشمی، مشاوره در حوزه مراقبت از سلامت چشم، تجویز و تحویل رایگان عینک طبی به مددجویان ارائه می‌شود.

وی افزود: بیمارانی که توسط پزشکان به درمان تخصصی یا عمل جراحی نیاز داشته باشند، به پزشکان متخصص و مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد کمیته امداد معرفی می‌شوند تا روند درمان آنان به صورت کامل انجام شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان در پایان با قدردانی از همراهی گروه‌های جهادی، پزشکان و دست‌اندرکاران این طرح خاطرنشان کرد: قرارگاه حاج عبدالله والی کمیته امداد با مشارکت گروه‌های جهادی در طول سال، خدمات متنوعی در حوزه‌های درمانی، آموزشی و عمرانی به ولی‌نعمتان ارائه می‌کند.