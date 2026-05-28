ارائه خدمات چشم پزشکی رایگان به اهالی روستای کپورچال بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در اردوی جهادی مشترک شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرانزلی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۱۴۱ نفر از اقشار کم برخوردار منطقه، انواع خدمات چشم پزشکی را به صورت رایگان دریافت کردند.

دانشگاه علوم پزشکی استان هدف از این اقدام را محرومیت‌زدایی، تسهیل در دسترسی به خدمات درمانی رایگان و ارتقای سطح سلامت اقشار کمتربرخوردار عنوان کرد.

بینایی‌سنجی، معاینه تخصصی چشم، بررسی مشکلات بینایی و مشاوره‌های مراقبتی از خدمات ارائه شده در این اردو جهادی بود.

همچنین به مناسبت‌های هفته سلامت و روز جهانی فشارخون، مددجویان در ایستگاه غربالگری و آموزش بیماران فشارخونی معاینه شدند و پس از ویزیت، آموزش‌های پیشگیرانه را دریافت کردند.

در این طرح، علاوه بر معاینات تخصصی، ۱۰۸ عدد عینک طبی به مددجویان واجد شرایط تجویز و تحویل داده شد.

همچنین مقرر شد بیمارانی که طبق تشخیص پزشکان، به درمان‌های تخصصی‌تر و یا اعمال جراحی نیاز دارند، به مراکز درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد معرفی شوند تا روند درمان آنان تا بهبودی کامل پیگیری شود.