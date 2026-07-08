به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر چهار شنبه با حضور در محل استقرار گروه جهادی چشمپزشکی «کیمیاگران» در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی به مددجویان قرار گرفت.
فرماندار دشتی در جریان این بازدید با پزشکان، کادر درمان و مراجعان گفتوگو کرد و از نزدیک روند ارائه خدمات تخصصی از جمله ویزیت چشمپزشکی، بیناییسنجی، تشخیص بیماریهای چشمی و تأمین عینک رایگان برای مددجویان را مورد بررسی قرار داد.
مقاتلی با قدردانی از تلاشهای گروه جهادی «کیمیاگران» اظهار کرد: فعالیت گروههای جهادی در حوزه سلامت، جلوهای ارزشمند از روحیه خدمترسانی، مسئولیتپذیری اجتماعی و همدلی با اقشار کمبرخوردار است و نقش مهمی در افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی درمانی دارد.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات جهادی در مناطق مختلف شهرستان افزود: حمایت از چنین برنامههایی میتواند بخشی از نیازهای درمانی اقشار نیازمند را برطرف کرده و زمینه بهرهمندی بیشتر مردم از خدمات سلامت را فراهم کند.
فرماندار دشتی همچنین از همکاری و تلاشهای مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان در برنامهریزی، هماهنگی و اجرای این اردوی جهادی قدردانی کرد و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدماترسانی به جامعه هدف دارد.
وی تصریح کرد: با استمرار اینگونه اردوهای جهادی، خدمات تخصصی درمانی در حوزههای مختلف بیش از گذشته در اختیار مردم، بهویژه خانوادههای نیازمند، قرار گیرد.
این بازدید با هدف بررسی روند ارائه خدمات، حمایت از فعالیتهای جهادی در حوزه سلامت و ارزیابی میزان خدمترسانی به اقشار نیازمند انجام شد.
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