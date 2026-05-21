اکبری: ظرفیت دریای خزر بلافاصله باید فعال و تقویت شود 

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه نشست «رفع موانع تجارت» در رشت که با ابتکار استاندار گیلان برگزار شد در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: استان‌های حاشیه دریای خزر ظرفیت بسیار خوبی به لحاظ حمل‌ونقل دریایی دارند. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و محاصره دریای جنوب و خلیج فارس، این ظرفیت باید بلافاصله فعال و تقویت شود.

به گفته وی، برنامه‌ریزی برای انتقال بخش مهمی از حمل کالا از بنادر جنوب به دریای خزر توسط وزارت راه و شهرسازی در دست انجام است.

حضور استانداران ۵ استان در نشست رشت

معاون وزیر راه با اشاره به برگزاری نشست رفع موانع تجارت در رشت خاطرنشان کرد: در این نشست استانداران استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گلستان حضور داشتند و موضوعات مرتبط با حمل کالا و مدیریت مرزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اکبری تصریح کرد: مرزهای زمینی و دریایی ما جایگزین‌های خوبی هستند و باید با رفع موانع و شناسایی ظرفیت‌ها، از این پتانسیل‌ها استفاده کنیم.

رشد ۲۰ درصدی حمل کالا در اسفندماه

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از افزایش حمل کالا در اسفندماه خبر داد و بیان کرد: در طول اسفندماه سال گذشته، ۶ میلیون تن کالا از مبادی جنوبی کشور حمل کردیم که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: باید برای این حجم حمل‌ونقل، جایگزین‌های مناسبی پیدا کنیم و مرزهای زمینی و دریایی می‌توانند این نقش را ایفا کنند.

تأکید بر افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر

اکبری با اشاره به حضور دستگاه‌های مختلف در این نشست گفت: وزارت جهاد کشاورزی گزارش وضعیت کالاهای اساسی را ارائه و پیشنهادهایی برای افزایش تعامل بین دستگاه‌ها مطرح کرد. همچنین نماینده گمرک مرکزی و سازمان بنادر گزارشی برای افزایش سرعت تخلیه و بارگیری در بنادر ارائه داد.

معاون وزیر راه تصریح کرد: از استانداران خواسته شد به طور ویژه در این موضوع به وزارت راه و شهرسازی کمک کنند. مدیریت مرزی و جاده‌ها به عنوان مکمل جابجایی کالا در کشور است.

وی اظهار امیدواری کرد: این جلسه بتواند کمکی برای افزایش تجارت و تأمین کالا در سطح کشور به خصوص استان‌هایی که می‌توانند مبادی ورودی کالاها باشند، انجام دهد. توسعه شمال غرب و شرق کشور با جدیت بیشتری در حال انجام است.