۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

شیوه جدید ارزشیابی در مدارس بوشهر تشریح شد

بوشهر- مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر شیوه جدید ارزشیابی در مدارس استان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح نحوه اجرای فرآیند ارزشیابی غیرحضوری دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم استان بوشهر اظهار کرد: در ادامه اعلام روز گذشته مدیرکل آموزش و پرورش استان و بر اساس تصمیم اتخاذ شده در شورای تأمین استان، فرآیند ارزشیابی دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری اجرا خواهد شد؛ اما این موضوع به معنای برگزاری آزمون‌های آنلاین و مجازی هم‌زمان و سراسری نیست.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: منظور از «غیرحضوری شدن امتحانات» صرفاً تغییر در شیوه سنجش و ارزشیابی است و ارزیابی دانش‌آموزان بر اساس شواهد، مستندات و عملکرد تحصیلی آنان در طول سال تحصیلی انجام می‌شود.

شعرانی با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در اجرای این فرآیند تصریح کرد: ارزشیابی دانش‌آموزان از طریق فعالیت‌های کلاسی، تکالیف و تمرین‌ها، پروژه‌ها و کارهای پژوهشی، پوشه کار و ارزشیابی‌های مستمر معلم در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد و جمع‌بندی نهایی نمره نیز بر همین مبنا صورت می‌گیرد.

وی افزود: مدارس باید زمینه اجرای دقیق، منظم و عادلانه این شیوه ارزشیابی را فراهم کنند و از هرگونه برداشت نادرست از مفهوم «غیرحضوری» به معنای آزمون آنلاین جلوگیری شود.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده گفت: در جلسات تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان آموزشی، ابعاد مختلف این تصمیم مورد بررسی قرار گرفته تا ضمن حفظ کیفیت آموزشی، آرامش دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز تأمین شود.

وی خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی در روزهای آینده به مدارس استان ابلاغ خواهد شد و انتظار می‌رود اجرای دقیق توسط کادر مدرسه انجام گیرد.

شعرانی در پایان با قدردانی از همراهی فرهنگیان، مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان گفت: آموزش و پرورش استان بوشهر تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و همکاری خانواده‌ها، فرآیند تعلیم و تربیت و ارزشیابی دانش‌آموزان را بدون وقفه و با حفظ استانداردهای آموزشی ادامه دهد.

