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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

آموزش و پرورش بوشهر پیگیر مطالبات دانش‌آموزان است

آموزش و پرورش بوشهر پیگیر مطالبات دانش‌آموزان است

بوشهر-مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در واکنش به برخی مطالب منتشر شده درباره برگزاری امتحانات نهایی گفت: آموزش و پرورش بوشهر در پیگیری مطالبات دانش‌آموزان هرگز سکوت نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی مطالب منتشر شده درباره برگزاری امتحانات نهایی، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر از نخستین ساعات شکل‌گیری شرایط خاص در جنوب کشور، موضوع تأثیرات این وضعیت بر دانش‌آموزان را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار داده و هیچ‌گاه در این زمینه سکوت نکرده است.

وی افزود: دغدغه‌های مربوط به استرس ناشی از شرایط جنگی، نگرانی خانواده‌ها، گرمای شدید، قطعی‌های مکرر برق و آثار این عوامل بر آمادگی دانش‌آموزان، در قالب گزارش‌ها و مکاتبات رسمی به وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذی‌صلاح منعکس شده و درخواست بررسی ویژه شرایط استان‌های جنوبی نیز ارائه شده است.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اهمیت امتحانات نهایی در آینده تحصیلی دانش‌آموزان تصریح کرد: با توجه به تأثیر مستقیم نتایج امتحانات نهایی بر سوابق تحصیلی و کنکور سراسری، آموزش و پرورش استان با تمام ظرفیت در حال پیگیری مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌ها است تا تصمیمات نهایی با رعایت عدالت آموزشی و توجه به شرایط ویژه استان‌های جنوبی اتخاذ شود.

شعرانی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره تغییر زمان یا نحوه برگزاری امتحانات نهایی، در اختیار مراجع ملی است اما با این حال، این موضوع مانع از پیگیری مستمر مطالبات به حق دانش‌آموزان و خانواده‌ها نشده و نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر خود را موظف به صیانت از حقوق دانش‌آموزان می‌داند و تا حصول نتیجه، پیگیری این مطالبه را از مسیرهای قانونی و کارشناسی ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6888155

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