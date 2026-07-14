به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به برخی مطالب منتشر شده درباره برگزاری امتحانات نهایی، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر از نخستین ساعات شکل‌گیری شرایط خاص در جنوب کشور، موضوع تأثیرات این وضعیت بر دانش‌آموزان را با حساسیت و جدیت در دستور کار قرار داده و هیچ‌گاه در این زمینه سکوت نکرده است.

وی افزود: دغدغه‌های مربوط به استرس ناشی از شرایط جنگی، نگرانی خانواده‌ها، گرمای شدید، قطعی‌های مکرر برق و آثار این عوامل بر آمادگی دانش‌آموزان، در قالب گزارش‌ها و مکاتبات رسمی به وزارت آموزش و پرورش و مراجع ذی‌صلاح منعکس شده و درخواست بررسی ویژه شرایط استان‌های جنوبی نیز ارائه شده است.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اهمیت امتحانات نهایی در آینده تحصیلی دانش‌آموزان تصریح کرد: با توجه به تأثیر مستقیم نتایج امتحانات نهایی بر سوابق تحصیلی و کنکور سراسری، آموزش و پرورش استان با تمام ظرفیت در حال پیگیری مطالبات دانش‌آموزان و خانواده‌ها است تا تصمیمات نهایی با رعایت عدالت آموزشی و توجه به شرایط ویژه استان‌های جنوبی اتخاذ شود.

شعرانی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره تغییر زمان یا نحوه برگزاری امتحانات نهایی، در اختیار مراجع ملی است اما با این حال، این موضوع مانع از پیگیری مستمر مطالبات به حق دانش‌آموزان و خانواده‌ها نشده و نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر خود را موظف به صیانت از حقوق دانش‌آموزان می‌داند و تا حصول نتیجه، پیگیری این مطالبه را از مسیرهای قانونی و کارشناسی ادامه خواهد داد.