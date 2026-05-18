لغو پروازهای بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان به اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که امریکن ایرلاینز بزرگترین شرکت هواپیمایی جهان پروازهای خود را از آمریکا به مقصد اراضی اشغالی تا ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ لغو کرده است.

چند روز قبل مدیر بخش هواپیمایی رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که فرودگاه بن گوریون در اراضی اشغالی تبدیل به فرودگاه نظامی آمریکا شده و این رژیم دیگر یک فرودگاه بین المللی فعال ندارد.

رسانه های صهیونیستی نیز گزارش داده بودند که با وجود آتش بس فرودگاه بن گوریون تقریبا خالی از حرکت هواپیماها است.

شرکت های هواپیمایی جهانی نیز با توجه به بی ثباتی امنیتی در اراضی اشغالی نسبت به این موضوع با احتیاط رفتار می کنند.