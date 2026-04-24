پویایی جامعه در گرو حمایت از ورزش بانوان؛«گرمسار» پایگاه دختران قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح جمعه در مراسم تقدیر از دختران برتر ورزشکار گرمسار در محل فرهنگسرای خورشید تابان این شهر، ظرفیت بالای ورزشی این شهرستان را یک مزیت ارزشمند برشمرد و افزود: موفقیت دختران ورزشکار در رقابت استانی و کشوری به خوبی گواه همین موضوع است.

وی ورزش را ابزار کارآمد برای ارتقا سلامت روانی و جسمی زنان دانست و ادامه داد: توسعه ورزش بانوان برای شهرستان گرمسار در دستور کار است.

فرماندار گرمسار حمایت از ورزش بانوان را یک ضرورت انکارناپذیر برای ساخت جامعه پویا عنوان کرد و اظهار داشت: برای داشتن یک جامعه سالم و پیشرو حمایت از ورزش زنان باید در اولویت واقع شود.

همتی با تاکید به اینکه جامعه بانوان ورزشکار در گرمسار حمایت می شوند، بیان کرد: در این راستا برنامه ریزی برای شکوفایی استعدادها و تقویت زیرساخت ها انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: زنان در مسیر توسعه یک جامعه نقش محوری دارند لذا برای قرار گرفتن در این راه باید به سمت توسعه ورزش بانوان خیز برداشت.

به گزارش مهر، در این مراسم از دختران برتر ورزشکار گرمسار با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس قدردانی شد.