به گزارش خبرگزار ی مهر، حجتالاسلام مصطفی حسینی در جلسه با خانواده شهدا و تجلیل از طلاب استان با اشاره به جایگاه والای شهادت در قرآن کریم، افزود: در مسیر کمال، هیچ نقطهای برای توقف وجود ندارد؛ چرا که بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگری قرار دارد ولی رسیدن به درجه شهادت، بالاترین جایگاه ممکن است و در این جایگاه، فرد، بزرگترین محبوب خود یعنی جانش را در راه خدا فدا میکند.
نماینده ولی فقیه در استان با پیوند زدن مفاهیم شهادت به عرصه اداره کشور، خطاب به مدیران کشور اظهار داشت: مدیر جانفدا، کسی است که درگیر مادیات و دنیاطلبی نیست و تمام توان و فرصت خود را برای حل مشکلات مردم به کار میگیرد، اگر مدیران کشور با این نگاه و با روحیه جهادی خدمت کنند، دیگر شکافی میان نظام و مردم وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه با یادآوری فتوحات و پیشرفتهای حاصل از روحیه جهادی، افزود: همانگونه که شهدا در عرصههای مختلف از جمله دفاع مقدس، پیشرفتهای چشمگیری ایجاد کردند، امروز نیز اگر در حوزههای صنعت و کشاورزی با همان نگاه حرکت کنیم، به رقابتهای جهانی خواهیم رسید.
حسینی بر ضرورت تغییر سبک زندگی مسئولان تأکید کرد و گفت: کسی شهید نمیشود مگر آنکه مانند شهید زندگی کند و خون شهدای ما امروز این زمینه را فراهم کرده است که بتوانیم با همان فضای حماسی، کشور را به سمت پیشرفت و اقتدار هدایت کنیم.
مردم، پشتیبان اصلی نظام و تضمینکننده حیات کشور هستند
نماینده ویژه آیت الله سیستانی در ایران نیز در این جلسه با اشاره به نقش بیبدیل ملت در پایداری ارزشها، اظهار داشت: حضور پرشور و مقتدرانه مردم زنجان، نشاندهنده حیات و پویایی کشور است که با محبت مردم و پیوند با مکتب حسینی زنده میماند و قویترین پشتیبان آن پس از خداوند متعال و حضرت ولیعصر (عج)، همین مردم با ایمان هستند که با ایستادگی خود، نظام را حفظ کردند.
حجتالاسلام والمسلمین سید علی بوشهری در ادامه با پرداختن به توجه بیدریغ مراجع تقلید به ایثارگران، تصریح کرد: حضرت آیتالله العظمی سیستانی همواره بر توجه ویژه به خانوادههای شهدا تأکید داشته و نسبت به آنان حساسیت و عنایت خاصی دارند.
وی گفت: در پی وقایع اخیر و حوادث جنگ تحمیلی سوم، ایشان با نگاهی ویژه، دستور اعزام نماینده خود، حضرت آیتالله شهرستانی را جهت ابلاغ تسلیت و همدردی به شهرهایی که دچار مصیبت شدهاند، صادر کردند.
بوشهری افزود: این پیامهای تسلیت و تحیات مرجعیت از خوزستان تا آذربایجان غربی به خانوادههای معظم شهدا ابلاغ شده است.
وی در خصوص حادثه اخیر در استان زنجان که منجر به شهادت ۱۶ تن از تیم خنثیسازی مهمات عمل نکرده آمریکایی - صهیونی شد، با ابراز همدردی عمیق گفت: با توجه به حساسیت و بزرگی این حادثه، ما بار دیگر با احساس مسئولیت در زنجان حضور یافتیم تا علاوه بر ابلاغ تسلیت و تحیات، هدایایی را از جانب مرجع عالیقدر، آیتالله العظمی سیستانی به خانوادههای گرامی این شهدا تقدیم کنیم.
