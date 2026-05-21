میزبانی محلات کم برخوردار البرز از سینما سیار

سید محمود سرباز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان اینکه سینما سیار در راستای استعدادیابی و با هماهنگی با اداره کل اجتماعی استانداری البرز به محلات کم برخوردار می رود، افزود: سینما سیار با هدف گسترش دسترسی به تولیدات سینمایی روز و ترویج فرهنگ تماشای فیلم در مناطق کم‌برخوردار به این محلات می رود.

وی با بیان اینکه این طرح با استقبال بسیار خوبی از سوی ساکنان این محلات روبرو شده، اظهار داشت: سینما سیار تاکنون در محلات کم برخوردار شهرستان های استان البرز حضور می یافت ولی یکی از برنامه های سال جاری حضور این سینما در مساجد و محلات کم برخوردار شهرستان کرج می باشد.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه اکران هر فیلم در سینما سیار حدود 150 میلیون ریال هزینه دارد، یادآور شد: همچنین سینما سیار هر دو هفته یکبار پس از اقامه نماز جمعه در مصلای بزرگ شهرستان کرج فیلم های روز و پرمخاطب سینما را اکران می کند.

وی گفت: در روستاها نیز در صورتیکه دهیاری ها شرایط و محل اکران فیلم را داشته باشند، سینما سیار به روستاها نیز می رود.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که عدالت فرهنگی را در سراسر استان البرز محقق کنیم و امکان بهره‌مندی از سینمای روز ایران را برای همه اقشار جامعه، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، فراهم آوریم.

سرباز اضافه کرد: ما می‌خواهیم سینما در دسترس همه باشد و هیچ فردی به دلیل شرایط جغرافیایی و اقتصادی نتواند از این فرصت‌های فرهنگی بهره‌مند شود.