پورسبزی سکاندار مخابرات البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه مدیر مخابرات منطقه البرز با حضور معاون ارتباطات و مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد. در این مراسم، از خدمات پنجساله عبدالله بیان قدردانی و مهندس فردین پورسبزی به عنوان مدیر جدید این منطقه معرفی شد.
در این آیین، زارعیان معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در پایداری شبکه طی بحرانهای سال گذشته، جایگاه برجسته مخابرات البرز را حاصل زحمات مدیران و کارکنان این مجموعه دانست.
وی تصریح کرد: حفظ و ارتقای این جایگاه در شرایطی که پیچیدگیها و انتظارات حوزه ارتباطات روزافزون است، مسئولیتی خطیر برای مدیریت جدید به شمار میرود.
مدیر پیشین مخابرات البرز نیز با ارائه گزارشی، اتصال تمامی شهرکهای صنعتی استان به فیبر نوری و کسب رتبه نخست کشوری در واگذاری اینترنت پرسرعت (FTTH) را از جمله دستاوردهای این دوره عنوان کرد.
در ادامه، مهندس پورسبزی مدیر جدید مخابرات البرز، نیروی انسانی متخصص را مهمترین سرمایه این مجموعه خواند و پیگیری پروژه برگردان (swap) و توانمندسازی همکاران را از اولویتهای اصلی برنامههای آتی خود اعلام کرد.
