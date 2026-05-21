حجت الاسلام اختردانش: شهید رئیسی سرباز واقعی ولایت در میدان خدمت بود

حجت الاسلام ابراهیم اختردانش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شهید رئیسی به سربازی رهبر معظم انقلاب افتخار میکرد، اظهار کرد: ایشان خواست و اراده رهبری را مهتر از اراده و خواست خود میدانست.

حجت الاسلام اختردانش افزود: شهید رئیسی همواره در راستای خدمت به مردم و نظام تلاش میکرد و به عنوان الگویی برجسته در ولایتمداری شناخته میشد.

وی با تأکید بر اینکه ولایتمداری شهید رئیسی تنها در شعار خلاصه نمیشد، گفت: ایشان این مفهوم را در عمل و در میدان خدمت به مردم به نمایش گذاشت. همانطور که شهید حاج قاسم سلیمانی میفرمود، ولایتمداری مسئولان یعنی در میدان عمل، آنطور که باید در خط ولایت حرکت کنند و نظام را پیش ببرند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به تأثیرگذاری شهید رئیسی بر جامعه خاطرنشان کرد: نقطه عطف زندگی ایشان این بود که خود را خادم ملت میدانست و رهبر معظم انقلاب نیز از ایشان تجلیل میکردند.

حجت الاسلام اختردانش با اشاره به کلام احساسی رهبر معظم انقلاب درباره شهید رئیسی که فرمودند «دلم برای رئیسی سوخت»، تصریح کرد: رهبری دلتنگ شهید رئیسی بودند و به صراحت ابراز کردند که دلم برای ایشان سوخت؛ چرا که بسیاری از خواص در زمان حیات ایشان در سکوت بودند اما پس از شهادت از او گفتند.

وی در پایان تأکید کرد: ولایتمداری شهید رئیسی تا پای جان ادامه داشت و ایشان پیش از رهبری، خود را فدای نظام، ولایت و ایران کرد؛ این فداکاری و تعهد او به کشور و مردم، واقعاً قابل تحسین است.