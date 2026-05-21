به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح نمایش «ذرات آشوب» عصر رو جمعه اول خرداد با حضور بازماندگان، جمعی از خانواده‌های معظم شهدای ناوشکن «دنا»، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار می‌شود.

اجرای چند قطعه موسیقایی، قدردانی از بازماندگان و خانواده شهدای گرانقدر ناوشکن «دنا» از جمله برنامه‌های مدنظر قبل از شروع اجرا در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر است.

نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و تهیه‌کنندگی «باشگاه تئاتر سوره» روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است‌.

در توضیح این اثر آمده است:

«نمایش «ذرات آشوب» حماسه آزادی هرمز از اشغال پرتغالی‌ها است. قصه شورانگیز پیروزی مردمان خلیج فارس در دفاع از کیان سرزمین مادری است؛ پایان دادن به اشغال‌گری و استعمار و داستان خیزش مردم دریانشین در بستر عشق و خون است که جنون و جادوی جنوب را به همراه موسیقی زنده به تصویر می‌کشد. این اثر تنها بازگویی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تصویری زنده به همراه موسیقی از روح مقاومت ایرانی است که در آغوش خلیج فارس شکل گرفته و معنا یافته است.

«ذرات آشوب» با برجسته‌سازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر می‌کشد. این اثر یادآور می‌شود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موج‌هایش معنا می‌یابد و تاریخ در ساحلش نفس می‌کشد.»

این نمایش ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و علاقمندان می‌توانند بلیت‌های آن را از سامانه‌های گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.