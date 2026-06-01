امدادگران هلال احمر مهمان ویژه تئاتر شهر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر شامگاه روز یکشنبه دهم خرداد میزبان تعدادی از امدادگران، اعضای سازمان داوطلبان و سازمان جوانان مناطق مختلف جمعیت هلال احمر استان تهران در نهمین شب از اجرای نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی بود.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدصادق کوچک‌زاده معاون هنری حوزه هنری و جمعی از معاونان هنری سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نیز از جمله مهمانان ویژه نهمین شب از اجرای نمایش «ذرات آشوب» بودند.

کورش سلیمانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و رئیس مجموعه تئاتر شهر نیز در ابتدای این دیدار با حضور در سالن انتظار تالار اصلی از حضور تعدادی امدادگران هلال احمر در این مجموعه قدردانی و دقایقی را با مدیران و امدادگران این مجموعه به گفتگو پرداخت.

ابراهیم پشت‌کوهی پس از پایان اجرای این نمایش ضمن قدردانی از حضور مخاطبان گفت: نمایش «ذرات آشوب» از جمله آثار نمایشی است که چندی پیش به نمایندگی از کشورمان در یکی از جشنواره‌های مهم تئاتر عراق افتخارآفرینی کرد و فضایی را فراهم ساخت که تماشاگران اجراهای ما در جشنواره چند دقیقه به پاس آنچه توسط هنرمندان این گروه روی صحنه رفت به تشویق پرداختند و امروز باعث خوشحالی ما است که بار دیگر در تالار اصلی تئاتر شهر میزبان شما تماشاگران فهیم تئاتر در قالب یک پروژه درباره ایران و خلیج فارس هستیم.

وی با اشاره به حضور بخشی از امدادگران جمعیت هلال احمراستان تهران که در طول جنگ تحمیلی رمضان حضور فعالی در حوزه امدادرسانی داشتند، تصریح کرد: بعضی از آدم‌ها در طول زمان حرکت می‌کنند و به حیات خود ادامه می‌دهند اما بعضی‌ها هم تلاش می‌کنند در «عمق زمان» حرکت کنند و امشب گروه اجرایی نمایش «ذرات آشوب» افتخار دارد که میزبان انسان‌های شریفی از جمعیت هلال احمر باشد که به اعتقاد من طی جنگ تحمیلی اخیردر عمق زمان حرکت کردند و ما امشب مفتخر به میزبانی آنها هستیم.

نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و تهیه‌کنندگی «باشگاه تئاتر سوره»، روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است.

این پروژه نمایشی که با حمایت «باشگاه تئاتر سوره» و همراهی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته، با برجسته‌سازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر می‌کشد.

این اثر یادآور می‌شود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موج‌هایش معنا می‌یابد و تاریخ در ساحلش نفس می‌کشد.

پروژه «ذرات آشوب» ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های آن را از سامانه‌های گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.