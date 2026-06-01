  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

امدادگران هلال احمر مهمان ویژه تئاتر شهر شدند

امدادگران هلال احمر مهمان ویژه تئاتر شهر شدند

تعدادی از امدادگران مناطق مختلف جمعیت هلال احمر استان تهران دهم خرداد با حضور در تالار اصلی تئاتر شهر به تماشای نمایش «ذرات آشوب» نشستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر شامگاه روز یکشنبه دهم خرداد میزبان تعدادی از امدادگران، اعضای سازمان داوطلبان و سازمان جوانان مناطق مختلف جمعیت هلال احمر استان تهران در نهمین شب از اجرای نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی بود.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدصادق کوچک‌زاده معاون هنری حوزه هنری و جمعی از معاونان هنری سینمایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها نیز از جمله مهمانان ویژه نهمین شب از اجرای نمایش «ذرات آشوب» بودند.

کورش سلیمانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و رئیس مجموعه تئاتر شهر نیز در ابتدای این دیدار با حضور در سالن انتظار تالار اصلی از حضور تعدادی امدادگران هلال احمر در این مجموعه قدردانی و دقایقی را با مدیران و امدادگران این مجموعه به گفتگو پرداخت.

ابراهیم پشت‌کوهی پس از پایان اجرای این نمایش ضمن قدردانی از حضور مخاطبان گفت: نمایش «ذرات آشوب» از جمله آثار نمایشی است که چندی پیش به نمایندگی از کشورمان در یکی از جشنواره‌های مهم تئاتر عراق افتخارآفرینی کرد و فضایی را فراهم ساخت که تماشاگران اجراهای ما در جشنواره چند دقیقه به پاس آنچه توسط هنرمندان این گروه روی صحنه رفت به تشویق پرداختند و امروز باعث خوشحالی ما است که بار دیگر در تالار اصلی تئاتر شهر میزبان شما تماشاگران فهیم تئاتر در قالب یک پروژه درباره ایران و خلیج فارس هستیم.

وی با اشاره به حضور بخشی از امدادگران جمعیت هلال احمراستان تهران که در طول جنگ تحمیلی رمضان حضور فعالی در حوزه امدادرسانی داشتند، تصریح کرد: بعضی از آدم‌ها در طول زمان حرکت می‌کنند و به حیات خود ادامه می‌دهند اما بعضی‌ها هم تلاش می‌کنند در «عمق زمان» حرکت کنند و امشب گروه اجرایی نمایش «ذرات آشوب» افتخار دارد که میزبان انسان‌های شریفی از جمعیت هلال احمر باشد که به اعتقاد من طی جنگ تحمیلی اخیردر عمق زمان حرکت کردند و ما امشب مفتخر به میزبانی آنها هستیم.

نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و تهیه‌کنندگی «باشگاه تئاتر سوره»، روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است.

این پروژه نمایشی که با حمایت «باشگاه تئاتر سوره» و همراهی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته، با برجسته‌سازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر می‌کشد.

این اثر یادآور می‌شود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موج‌هایش معنا می‌یابد و تاریخ در ساحلش نفس می‌کشد.

پروژه «ذرات آشوب» ساعت ۱۹:۳۰ در تالار اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های آن را از سامانه‌های گیشه تئاتر و تیوال تهیه کنند.

کد مطلب 6846572
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها