آغاز اجرای عمومی «ذرات آشوب» از ۳۱ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش فروش بلیت‌های‌ نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود، آغاز شد.

نمایش «ذرات آشوب» با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و تهیه‌کنندگی «باشگاه تئاتر سوره» روایتی از ایستادگی در خلیج فارس است.

در توضیح این اثر آمده است: نمایش «ذرات آشوب» حماسه آزادی هرمز از اشغال پرتغالی‌هاست. قصه شورانگیز پیروزی مردمان خلیج فارس در دفاع از کیان سرزمین مادری است؛ پایان دادن به اشغال‌گری و استعمار و داستان خیزش مردم دریانشین در بستر عشق و خون است که جنون و جادوی جنوب را به همراه موسیقی زنده به تصویر می‌کشد.

این اثر تنها بازگویی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تصویری زنده به همراه موسیقی از روح مقاومت ایرانی است که در آغوش خلیج فارس شکل گرفته و معنا یافته است.

«ذرات آشوب» با برجسته‌سازی جایگاه خلیج فارس، عظمت روح ایرانی و قدرت او در برابر استعمار را به تصویر می‌کشد. این اثر یادآور می‌شود که خلیج فارس فقط یک نام نیست، بلکه سرچشمه هویت، مقاومت و غرور تاریخی ایرانیان است؛ جایی که آزادی در موج‌هایش معنا می‌یابد و تاریخ در ساحلش نفس می‌کشد.



این نمایش ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می‌رود و علاقمندان می‌توانند بلیت‌های آن را از سایت تیوال خریداری کنند.