به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، سومین ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» روز جمعه هشتم خرداد ماه با پخش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

در این ویژه برنامه که با یادی از بهناز نازی و یعقوب صباحی ۲ هنرمند فقید تئاتر و از اعضای اصلی گروه تئاتر «شایا» برگزار می شود، نمایش موفق «درخشش در ساعت مقرر» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی که آذر و دی سال ۱۳۹۱ در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفت، برای مخاطبان به نمایش در می آید.

رویا افشار در نقش ماریا، سیاوش چراغی پور در نقش دارکو، بهناز نازی درنقش اِما، یعقوب صباحی در نقش نیکلای، رامونا شاه در نقش سوزان سانتاگه، کتانه افشاری نژاد در نقش زانا، بهار نوحیان در نقش لیلا از جمله هنرمندانی بودند که به عنوان بازیگر در این پروژه نمایشی که از جمله آثار موفق و پرمخاطب حمیدرضا نعیمی و گروه تئاتر «شایا» محسوب می شود، حضور داشتند.

شهرام کرمی مشاور کارگردان، علی زارعی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، آهو ایمانی دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه، یوسف رستمی مدیر صحنه، مهرداد خانی دستیار صحنه، میلاد نیک آبادی مدیر اجرا، علی صادقی خواه مدیر روابط بین الملل، امیر خدامی و محسن حسین قلی پور عکاسان، امیر خدامی ساخت تیزر، مرتضی محمدی مترجم، سیاوش لطفی موسیقی، پگاه عینک چی، آرا کاراپتیان، مازیار یونسی و نیما خادملو گروه خوانندگان و مازیار یونسی نوازنده هارمونیکا دیگر اعضای گروه اجرایی نمایش «درخشش درساعت مقرر» را تشکیل می دادند.

سومین ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» ساعت ۱۷ روز جمعه هشتم خرداد ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقه مندان و مخاطبان رایگان است.

اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست ... (بخش اول» با محوریت نقد و بررسی عملکرد تماشاخانه های دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان از جمله رویدادهایی بوده که طی هفته های گذشته در قالب پروژه «جمعه های تئاتر شهر» برگزار شد.

ویژه برنامه «جمعه های تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر در این دوره است که طی آن برنامه هایی چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «رونمایی از کتاب های تخصصی حوزه تئاتر»، «نشست های پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهره های شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاه های آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامه های متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.