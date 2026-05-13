نمایش های جدید مجموعه تئاتر شهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، با اعلام واحد هماهنگی و برنامه ریزی پنج اثر نمایشی جدید آغازگر دوردتازه اجراهای عمومی تئاتر شهر در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایشی این مجموعه خواهند بود.



در تالار اصلی نمایش «ذرات آشوب» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت کوهی روی صحنه می رود.



در تالار چهارسو نیز نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به نویسندگی شکوفه هاشمیان و کارگردانی سیدعلی هاشمی پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.



«بیهوده» عنوان یکی دیگر از نمایش های جدید تئاتر شهر است که طی روزهای آینده به نویسنده و کارگردانی یاسین رضوانی در تالار قشقایی به صحنه می رود.



در تالار سایه هم نمایش «گاوداری» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی محمد نژاد و در کارگاه نمایش نیز نمایش «اژدهاک» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی آرش اشاداد روی صحنه می روند.



هم اکنون نمایش «بیست و چهار» به نویسندگی و کارگردانی علی حیدری تا روز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت در کارگاه نمایش تئاتر شهر به اجرای خود ادامه می دهد.



بر اساس این گزارش تاریخ آغاز، ساعت و دیگر جزئیات آثار نمایشی جدید تئاتر شهر طی روزهای آینده به تفکیک اطلاع رسانی خواهد شد.